健康網》「伊健嫂」蒙嘉慧瘦身擺脫幸福肥 吃對1關鍵不用餓肚子

52歲港星「伊健嫂」蒙嘉慧近日被網友在香港灣仔捕獲，成功回復纖瘦體態。（圖取自香港星島日報）

〔健康頻道／綜合報導〕52歲港星「伊健嫂」蒙嘉慧近年與丈夫鄭伊健多數時間定居日本，鶼鰈情深羨煞眾人。但她曾被網友拍到身形暴脹，面部浮腫出現雙下巴，展現「幸福肥」；不過，近日在香港灣仔街頭被野生捕獲，影片中的她已成功回復纖瘦體態，引起熱議。國民健康署衛教資料表示，想瘦其實未必需要餓肚子，選擇好的澱粉，才是擁有健康體位的關鍵。

在最新影片中，蒙嘉慧一身黑衣灰褲在灣仔街頭過馬路，全黑打扮更顯清瘦，擺脫過往被指福態、出現雙下巴。過馬路時步履輕盈，露出手腕和腳踝亦顯得相當苗條，似乎已瘦身成功。國健署曾於臉書發文指出，許多人為了維持體態，常常不吃澱粉，但好的澱粉，如糙米、地瓜、玉米等全穀及未精製雜糧，這類食物中含有多種維生素、礦物質和膳食纖維。

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國健署進一步說明，好澱粉之中所含菸鹼酸可增進皮膚、神經系統的健康；葉酸則是建構紅血球、維持思緒清晰；膳食纖維還能增加飽足感，進而控制進食量，有助維持體重；減重吃對好澱粉，也能健康瘦。

國健署並建議，可以嘗試將三餐常吃的白飯部分換成糙米、胚芽米、蕎麥、芋頭、馬鈴薯、山藥、南瓜、地瓜、玉米、蓮藕、菱角等全穀雜糧，它們在同重量下，不僅熱量比白飯更低、體積更大，還可提供更多的飽足感，也有助於控制體重。

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