健康網》嘴唇乾裂恐不只缺水 中醫揭3類營養要補

昌盛堂中醫診所指出，嘴唇乾裂不一定只是缺水，多數嘴唇乾裂，與環境、飲食、生活習慣與體質有關；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕最近天氣變化大，很多人都開始抱怨嘴唇乾裂，甚至脫皮，雖非大病，仍帶來不少困擾。昌盛堂中醫診所指出，嘴唇乾裂不一定只是缺水，與作息不規律、愛吃辛辣等生活習慣也有關聯，建議民眾日常可多攝取富含維生素B群、維生素C與維生素E的食物，例如全穀類、豆類、柑橘類水果及堅果等，有助維持皮膚與黏膜健康。

昌盛堂中醫診所於臉書專頁「昌盛堂中醫診所」發文分享，嘴唇乾裂的原因不只一種，除了外在環境，生活習慣跟身體狀況也都可能有關，一年四季都有可能遇到嘴唇乾裂。常見的嘴唇困擾像是乾乾的、粗粗的，開始脫皮，有時甚至裂開，或是緊繃、不好講話、不好大笑。

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日常習慣其實默默影響嘴唇的健康，昌盛堂中醫診所分析嘴唇乾裂原因包括：天氣乾冷或悶熱、長時間吹冷氣、喝水不夠、常舔嘴唇，以及熬夜＋壓力大等，即使看似小事，然而，累積起來就是讓嘴唇越來越乾的原因之一。此外，水喝太少；愛吃辛辣、燒烤、油炸；咖啡或酒喝比較多；睡眠不足、作息不規律等，也是可能的地雷。

從中醫常見觀點，會從「全身平衡」來看嘴唇，而不是只有局部。很多人嘴唇常常乾，其實和「脾胃吸收沒這麼理想」有關。當運化不佳、津液不足，嘴唇就會乾乾無光澤、容易裂開。

嘴唇乾裂不見得是缺某種營養，但「均衡飲食」非常重要。昌盛堂中醫診所建議，民眾平常可以多吃蔬果中的維生素、全穀類、蛋白質，與適量好油脂。如果想從維生素方向補充，則不妨從以下3大方向補充：

●維生素B群：燕麥、豆類、全穀類

●維生素C：柑橘、芭樂、奇異果

●維生素E：堅果、植物油

昌盛堂中醫診所總結，多數嘴唇乾裂，與環境、飲食、生活習慣與體質有關。日常累積的小調整，多喝水、均衡飲食、規律作息、適時調整體質等做法，會帶來大改變。

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