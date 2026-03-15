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健康網》轉身10秒悲劇！ 醫揭幼兒溺水真凶竟是它

2026/03/15 16:12

健康網》轉身10秒悲劇！ 醫揭幼兒溺水真凶竟是它

不要小看家中小水桶，若有幼兒的話，林口長庚兒科急診主治醫師吳昌騰呼籲，一定要將水倒掉、倒蓋，以防幼兒彎腰玩水，發生溺水憾事；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一個正準備探索世界的小寶貝，卻因為冷氣機旁的一桶回收水，在一個不注意的瞬間發生了溺水意外。林口長庚兒科急診主治醫師吳昌騰回憶，這類型的危險，令人心痛，可能就在大人轉身後10秒就發生難以挽回的悲劇。

吳昌騰在臉書專頁「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」發文分享，自己常擔任保母繼續教育課程的講師，常有人問他：「老師，哪一個案例最讓你難忘？」他回答，這類型意外最令心碎，尤其是大人常覺得沒什麼，只是一個小水盆，但常常這個「沒什麼」的日常習慣，釀成大錯。

吳昌騰指出，很多人想到溺水意外，直覺是在海邊或游泳池，但沒有想到對一位1-4歲幼兒來說，浴室的水盆、陽台的水桶，甚至冷氣回收水桶，都可能成為危險。

對這種年紀幼兒來說，好奇又愛探索，但身體還不穩。一旦彎腰玩水、重心不穩跌進去，往往很難自己撐起來。最可怕的是，這種溺水通常安靜又迅速，可能就在大人轉身幾十秒的時間裡發生。因此，吳昌騰還是要向家有幼兒家庭提出4個呼籲：

1.水桶用完就倒掉、倒蓋。
2.有水的容器記得加蓋或放高處。
3.洗澡時視線不要離開孩子。
4.全家一起養成不留積水的習慣。

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