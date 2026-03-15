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健康 > 名人健康事

健康網》陳光復挺過27天 顱骨復原轉普通病房 天天都在進步

2026/03/15 17:11

澎湖縣長陳光復已從加護病房轉進一般病房，夫人吳淑瑾透露他的病況，並表示，頭蓋骨已復位，整體朝更好方向挺進。（取自陳光復臉書）

澎湖縣長陳光復已從加護病房轉進一般病房，夫人吳淑瑾透露他的病況，並表示，頭蓋骨已復位，整體朝更好方向挺進。（取自陳光復臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕正在高雄榮總醫院治療的澎湖縣長陳光復，今（15）日由妻子吳淑瑾發布臉書報喜：「已將顱骨成形復原，身體的狀況都在往好的方向前進。看著他紅潤的臉色，相信他那永不服輸的精神，正一點一滴地喚醒他的身體，每一天都在進步」。

陳光復在春節大年初一意外失足跌倒，造成腦部重傷，一路從術後昏迷指數3攀升，經過27天積極治療及照護，已移至一般病房。吳淑瑾更透露，民進黨秘書長徐國勇來訪，在病榻旁提及「光復兄」在台灣民主運動，一路走來的勇氣與執著，當年抗議萬年監察院的老賊，被捉進土城看守所，並遭判刑入獄的事蹟。她發現陳光復一直睜著眼睛，似乎聚精會神地傾聽著，讓一旁的醫師也感受到縣長的堅強意志。

根據仁安醫院衛教資料指出，顱骨切開術是以外科手術暫時性切除一小塊顱骨，露出腦部讓醫生施行手術以解決腦內問題，切開顱骨的數量會視手術類型而定。

仁安醫院剖析這類手術，會剃掉病人部分頭髮以顯露手術部位，通常會在髮線後的頭皮上開一個切口，翻開皮瓣。在顱骨上鑽出一或數個小孔，然後切除一小塊骨頭以顯露腦部底層。

不過，顱內手術有其風險，仁安醫院表示，最常見的是傷口感染、傷口出血、暫時或永久性神經功能缺損（中風，如肢體癱瘓或言語失調）、腦腫脹、腦脊液漏及抽搐等。

目前，陳光復腦壓恢復穩定，身體諸多指標都比較好，吳淑瑾也向所有關心陳光復致意，她表示，「感謝鄉親朋友持續且堅定的支持與關懷，大家的祝福，將是給予我們的光復縣長～～繼續前進的強大力量。」

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