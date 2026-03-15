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抗癌藥竟是細菌生的？ 研究開發高效菌株 產量提高180％

2026/03/15 15:52

科學家透過基因工程改造細菌菌株，提升抗癌藥物阿黴素Doxorubicin）的生產效率。圖為實驗室培養皿中的細菌培養情形。（美聯社檔案照）

科學家透過基因工程改造細菌菌株，提升抗癌藥物阿黴素Doxorubicin）的生產效率。圖為實驗室培養皿中的細菌培養情形。（美聯社檔案照）

〔編譯陳成導／綜合報導〕國際研究團隊開發出一種改造細菌菌株，使重要化療藥物阿黴素（Doxorubicin，台灣臨床上俗稱「小紅莓」）的產量在實驗中提高180%，有望改善這種抗癌藥的生產效率。這項突破可能降低製造成本，進而減輕全球癌症病患的經濟負擔。

這種重要抗癌藥製造效率長期受限，導致生產過程低效且昂貴。這不是因為藥物分子結構複雜，而是天然細菌的生產動力不足。新研究有望突破長達50年的製藥瓶頸。

據醫學新聞網站《Medical Xpress》報導，這項發表於《自然通訊》（Nature Communications）的研究，由芬蘭圖爾庫大學領導的團隊完成。研究人員成功破解了限制阿黴素產量的分子機制，不僅能提高藥物純度，更為抗癌藥物的全生物合成製程提供關鍵技術實證。

阿黴素自1970年代核准以來，一直是乳癌與淋巴瘤化療的基石，每年有超過100萬名病患接受治療。然而，製藥業長期依賴昂貴且複雜的半合成過程，主因是天然細菌生產效率極低。研究發現，產能瓶頸在於酵素反應速率過慢，且產出的藥物分子容易堵塞細菌的生物合成機制。

研究團隊利用X射線晶體繞射技術，首度觀測到生產機器中酵素運作的結構缺陷。為了解決此問題，團隊開發出一套「生物電力系統」（Redox partners）以提供穩定的電子流供能，並加入能與藥物結合的「分子海綿」蛋白質防止系統堵塞。在實驗環境下，新菌株的阿黴素產量比現行工業標準高出180%。

這項技術目前已由圖爾庫大學衍生的 Meta-Cells 公司（成立於2025年）啟動商業化應用，目標是將這套技術轉化為可量產的製程。研究人員指出，若能達成工業級產能，未來將有助於降低化療藥物的製造成本，並建立更穩定、環保的製藥供應鏈，減少對昂貴化學合成工序的依賴。

儘管實驗數據顯著，但團隊強調成果仍處於實驗室驗證階段。要將細菌工廠完全對接現有的藥品生產線，仍需針對工業級產量進行穩定性測試，並確保產出的藥物純度符合嚴格規範。這項發現為未來幾年內優化全球抗癌藥物生產，提供了關鍵的技術路徑。

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