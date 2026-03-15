前台北市議員陳建銘初判為迷路症。高雄榮總指出，90%的患者㇐生只會發作㇐次前庭神經炎，也都能在治療休養過後都能回到正常的生活，但患側的前庭功能其實或多或少都已經受到破壞了。（資料照）



〔健康頻道／綜合報導〕前台北市議員陳建銘今（15）日在臉書指出，「吼….還在迷路中，到底還要多久啊！」自曝罹患迷路症，還查AI查詢。根據高雄榮民總醫院指出，像是得了流感、疱疹，病毒影響到平衡神經時，暈眩不平衡的症狀就會持續發作，㇐直到發炎消失症狀才會減緩下來。

陳建銘在春節期間突然感覺天旋地轉，整個人無法動彈，走路就像喝醉酒一樣，更無法騎車、開車，只能請家人協助開車送醫，也因此這段時間所有活動都無法參加。

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經過醫師不斷地診斷、治療，初步判定迷路症，陳建銘指出，自己第一次聽到這個病名，但他上網一查，發現不少人都得過，最近天氣變化很大，暈眩的人不少，而且相關症狀根本無法即刻處理，也很難識別一定要靠各種檢驗才能得到結果。

根據高榮衛教新聞指出，典型的前庭神經炎會經歷數日之久的暈眩及不平衡，但很少有聽力損失及其他中樞神經症狀。因此最重要的診斷工具是病史詢問及㇐般神經學檢查。大約有7至8成的人經過醫師的問診及評估就能大致診斷是否為前庭神經炎。

高榮表示，前庭神經炎的治療分成3大部分：

1.急性期的類固醇治療：

有些研究發現2-3週短期的類固醇治療對於暈眩及平衡感的恢復有幫忙。

2.急性期的症狀治療症狀治療：

前2日的抗暈眩藥物、鎮靜藥物。若病患因吐到無法口服，暫時的肌肉或點滴注射藥物會有幫忙。

3.慢性期的前庭復健治療：

大約1-2週的急性期（暈眩期）過後，病患已慢慢恢復正常的平衡感。但對於㇐些年紀較大或後遺症較強烈的患者，前庭復健能降低單側前庭神經損傷導致的暈眩及平衡感不良，醫師會建議您接受㇐段時間的療程，降低跌倒機率。

高榮表示，90%的患者㇐生只會發作㇐次前庭神經炎，也都能在治療休養過後都能回到正常的生活，但患側的前庭功能其實或多或少都已經受到破壞了。越年輕的患者大腦平衡中樞的代償補救功能越好，身體的肌肉力量也比較強，生活功能較不會受到太大的影響；但年紀較大的患者肌力不足，中樞的代償恢復能力也較慢。

經過這場病痛，陳建銘指出，「名利、地位都是空的，只有健康是真的，乖乖的接受治療…」

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