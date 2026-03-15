魚鱗也能救視力！西班牙研發低成本人工角膜

西班牙格拉納達大學研究團隊展示用於研發人工角膜的魚類食材與組織樣本。科學家成功將市場常見的魚鱗轉化為低成本眼科植入物，未來有望解決角膜移植來源短缺的困境。（歐新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕西班牙研究團隊利用市場常見魚類的魚鱗，成功製造出低成本人工角膜。這項新技術未來可能成為替代捐贈角膜的低成本醫療材料，緩解眼科患者大排長龍等待移植的困境。

《路透》報導指出，角膜為眼睛最外層的透明組織，內部缺乏血管，一旦嚴重受損便難以自行修復。嚴重角膜疾病通常需要角膜移植，但這項解方長期受制於器官來源稀缺與冗長的等待名單，導致許多病患面臨失明風險。

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研究人員在實驗室中處理以魚鱗製成的透明組織樣本。這種具備高透明度與人體相容性的新型人工角膜，未來有望成為解決器官捐贈短缺的低成本替代方案。（歐新社）

為突破材料瓶頸，西班牙格拉納達大學（University of Granada）研究人員將目光轉向當地市場常見的魚類。團隊利用魚鱗開發出高透明度、耐用且具人體相容性的植入物。研究人員表示，魚鱗來源廣泛且易於取得，若能順利應用於醫療領域，將能大幅降低眼科手術成本。

過去的醫學研究已初步證實魚鱗衍生物對人體具有相容性。此次研發的人工角膜，在實驗室與動物試驗中展現良好的修復效果。新材料未引發強烈的免疫排斥反應，為不依賴器官捐贈的角膜重建技術開闢了新路徑。

雖然魚鱗人工角膜在動物試驗中表現優異，但研究團隊明確指出，這項技術距離真正應用於人類臨床治療仍有一段距離。未來仍需進行嚴格的人體試驗以確認其長期安全性，目前尚未能立即投入常規的醫療移植。

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