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魚鱗也能救視力！西班牙研發低成本人工角膜
〔編譯陳成良／綜合報導〕西班牙研究團隊利用市場常見魚類的魚鱗，成功製造出低成本人工角膜。這項新技術未來可能成為替代捐贈角膜的低成本醫療材料，緩解眼科患者大排長龍等待移植的困境。
《路透》報導指出，角膜為眼睛最外層的透明組織，內部缺乏血管，一旦嚴重受損便難以自行修復。嚴重角膜疾病通常需要角膜移植，但這項解方長期受制於器官來源稀缺與冗長的等待名單，導致許多病患面臨失明風險。
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為突破材料瓶頸，西班牙格拉納達大學（University of Granada）研究人員將目光轉向當地市場常見的魚類。團隊利用魚鱗開發出高透明度、耐用且具人體相容性的植入物。研究人員表示，魚鱗來源廣泛且易於取得，若能順利應用於醫療領域，將能大幅降低眼科手術成本。
過去的醫學研究已初步證實魚鱗衍生物對人體具有相容性。此次研發的人工角膜，在實驗室與動物試驗中展現良好的修復效果。新材料未引發強烈的免疫排斥反應，為不依賴器官捐贈的角膜重建技術開闢了新路徑。
雖然魚鱗人工角膜在動物試驗中表現優異，但研究團隊明確指出，這項技術距離真正應用於人類臨床治療仍有一段距離。未來仍需進行嚴格的人體試驗以確認其長期安全性，目前尚未能立即投入常規的醫療移植。
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