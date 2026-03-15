健康網》想動陰莖增大手術眉角多 醫警告：期望過高恐失望

專家表示，陰莖增大手術與其他外科手術一樣，存在風險，包括了感染、出血、疤痕、麻醉風險、血腫，與疼痛等。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕研究指出，超過45%的男性希望自己陰莖能更大一些。泌尿科醫師張英傑指出，患有小陰莖症、埋藏式陰莖，與外傷或手術後遺症等3種情況，的確可以考慮陰莖增大手術。然而，若是有勃起功能障礙、有嚴重凝血障礙或免疫系統疾病，或是對手術效果期望過高或不切實際等情況，仍需經過專業評估，不適合貿然進行。

張英傑於臉書專頁與「醫師聯盟˙健康筆記」網站發文分享，不少男性對陰莖尺寸感到焦慮，曾經起心動念考慮陰莖增大手術，但是又害怕安全風險。陰莖增大手術是一系列增加陰莖尺寸的外科手術，包括增長和增粗兩種主要類型。此類手術通過多種技術實現陰莖外觀和實際尺寸的改變：

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●增加陰莖長度的手術（增長手術）

●增加陰莖周長的手術（增粗手術）

●通過脂肪切除使陰莖視覺上更加突出的手術

張英傑表示，根據大型研究數據，正常陰莖尺寸範圍相當廣泛：成人勃起長度平均約為12.9-15公分（5.1-5.9英寸）；勃起周長平均約為11.5-12.3公分（4.5-4.8英寸），通常有95%的男性陰莖長度在10-17公分範圍內，也就是說，許多男性實際上已處在正常範圍，只是出於刻板印象影響，對「正常」尺寸有嚴重誤解，認為自己尺寸不足。

2情況可考慮手術

張英傑說明，如果有明確的醫學適應症，建議可以考慮進行陰莖增大手術，包括：小陰莖症（勃起<7.5公分）， 可透過手術顯著改善；埋藏式陰莖，其被脂肪覆蓋，可藉由手術讓隱藏部分露出；外傷或手術後遺症，則可透過重建技術修復，目前的技術已相當成熟。

張英傑接著說，如果尺寸大小已經影響生活品質，造成了不少困擾，像是對尺寸長期感到不滿意和焦慮、影響親密關係和自信心、想要在視覺或實際上有所改善，以及希望提升性生活滿意度等，也可以進一步考慮進行手術，不過，是否真的必要進行陰莖增大手術，仍需經過專業評估。

張英傑提醒，專業醫師會進行詳細評估，包括：全面健康狀況評估，確定是否適合麻醉和手術；陰莖解剖結構檢查，評估最適合的手術方案；詳細討論病人的期望和可能達到的效果；評估既往病史，特別是糖尿病、血液凝固問題等；了解用藥情況，特別是血液稀釋劑等；評估是否有吸煙習慣或使用煙草製品；

確認是否受過割禮，以及其他相關手術史。

張英傑強調，陰莖增大手術與其他外科手術一樣，存在風險，包括了感染、出血、疤痕、麻醉風險、血腫，與疼痛等。還有，並非所有情況都需要手術，部分男性可透過心理諮詢、伴侶溝通、性治療或生活型態調整，了解自身狀況與可行選擇，才能做出最適合自己的決定。

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