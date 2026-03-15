瘦瘦針全球夯！中醫提醒「減重別傷了氣血」 重建代謝才關鍵

台北市中醫師公會強調，減重應先保氣血，再重建代謝功能。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕近期瘦瘦針（GLP-1類藥物）在減重市場引發熱烈討論，不過台北市中醫師公會認為，當民眾選擇使用瘦瘦針時，考量的往往不只是健康，而是其他價值的取捨。從中醫的角度來看，在健康的狀況下，瘦瘦針帶來的問題可能比益處還多。若減重過程忽略氣血與內分泌平衡，可能反而付出健康代價。

台北市中醫師公會理事長陳文戎則提到中醫「治未病」的精髓，他表示，中醫不一定要等到症狀出現才介入治療，而是透過觀察人體的「氣血」與「津液」狀況。當身體氣血產生不足或失衡時，就應及時調整補充，而非等到身體發出警訊才處理。

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初蘊中醫診所院長褚衍強說明，GLP-1類藥物主要透過影響荷爾蒙來達到減重效果，包括抑制大腦食慾、延緩胃排空、穩定血糖，讓人較不容易感到飢餓。不過快速減重若未妥善調理，仍可能對身體造成負擔。

有一嘉中醫診所醫師林瑋隆分享臨床案例，一名24歲上班族女性使用減重針劑半年瘦了8公斤，原本十分開心，但隨後卻出現月經2個月未來、嚴重掉髮、精神不濟、臉頰凹陷等狀況，停藥後食慾大增，3週內又胖回4公斤。

他表示，臨床上常見副作用包括食慾暴增、復胖、落髮、肌肉流失、月經不規則、便秘、性慾下降等，「這些現象並非單一副作用，而是身體在能量不足時進入『省電模式』。」

從中醫觀點來看，人體的「精、氣、血、津液」若被過度消耗，身體會優先維持心臟與大腦等基本功能，而減少對生殖與頭髮等「非生存功能」的能量供應，因此可能出現掉髮或月經異常。

林瑋隆說，中醫在減重調理上會以「修復到重建」為原則，包括保氣血、調肝腎、重建代謝三個階段，透過中藥調理、針灸或埋線等方式，幫助身體恢復正常代謝，而非只追求短期體重下降。

馬偕紀念醫院中醫婦科主任瞿瑞瑩也從女性健康角度提醒，減重過程若攝取營養不足，可能影響氣血生成，進而影響生殖系統。她指出，婦科門診中確實觀察到部分女性在快速減重後出現月經量減少30%至50%、排卵期縮短、經期延後等情況，甚至可能影響備孕。

瞿瑞瑩表示：「更年期女性若快速減重，可能增加骨質流失、熱潮紅加劇與睡眠品質下降等風險。」她強調，減重並非不可行，但應重視身體整體平衡，尤其備孕或更年期女性更需要評估體質與健康狀況。

對於瘦瘦針，陳文戎呼籲民眾，減重應回歸整體健康考量，尋求專業醫療建議，才是長久之道。

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