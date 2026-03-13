自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》花椰菜煮錯抗癌力砍半！ 腫瘤醫揭料理3關鍵

2026/03/13 08:19

中國醫藥大學附設醫院放射腫瘤部醫師廖志穎表示，想讓十字花科蔬菜發揮最大抗癌作用，切記蒸比煮更好；示意圖。（圖取自freepik）

中國醫藥大學附設醫院放射腫瘤部醫師廖志穎表示，想讓十字花科蔬菜發揮最大抗癌作用，切記蒸比煮更好；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人都知道吃十字花科蔬菜可抗癌，但你知道嗎？若料理方式錯誤，抗癌成分也可能大打折扣。中國醫藥大學附設醫院放射腫瘤部醫師廖志穎表示，想讓十字花科蔬菜發揮最大抗癌作用，煮花椰菜時，可掌握3大原則，包括：切好靜置40分鐘再下鍋、蒸比水煮好、搭配芥末粉或生芝麻葉、白蘿蔔泥等一起吃，便能攝取更多抗癌營養蘿蔔硫素。此外，他也提醒，若烹煮太久，抗癌成分可能剩不到一半。

廖志穎於臉書粉專「廖志穎醫師。放射質子治療/癌症輔助醫學」發文表示，攝取花椰菜、甘藍、芝麻葉等十字花科蔬菜有助抗癌，但如果你總是把花椰菜煮得爛爛的，反而會讓抗癌成分直接砍半。這一切的關鍵在於一個神奇的酵素：黑芥子酶 （Myrosinase）。

廖志穎指出，黑芥子酶能把蔬菜裡的成分轉化成強大的抗癌物質「蘿蔔硫素」，但這種酵素非常怕熱，因此，如果花椰菜煮太久而流失營養，即便攝取想防癌，吃再多也可能做白工。

廖志穎指出，想要招鎖住花椰菜的抗癌精華，切記掌握以下3原則：

先切後放：切開花椰菜後，靜置40分鐘再下鍋。這段時間能讓酵素充分運作，轉化出更多的蘿蔔硫素。轉化後的抗癌成分對熱比較穩定，不怕後續烹調。

蒸比煮更好：千萬別再用水煮，水煮會讓營養流失到湯裡。黃金準則為隔水大火蒸3-5分鐘，有助保持蔬菜脆度，同時保留最多的活性成分。

辛辣配料助攻：若須吃煮得很軟的蔬菜，記得加點辛辣配料來補償酵素，例如：撒一點芥末粉 （Mustard seed powder）、搭配生芝麻葉或白蘿蔔泥，讓抗癌效果瞬間重新啟動。

