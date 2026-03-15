口咽癌難治！頭頸部腫瘤醫學會提3大共識 盼改善患者生活品質

台灣頭頸部腫瘤醫學會經專家討論，提出適用於台灣本土情境的治療共識。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕口咽癌患者確診時往往正值中壯年，是家庭重要的經濟支柱與社會重要勞動力來源，卻也是最難治療的頭頸部癌症之一。台灣頭頸部腫瘤醫學會經專家討論與投票，提出適用台灣本土情境的治療共識，包括重視前導性治療、善用口服藥與針劑組合強調術後維持治療等要點，希望改善患者預後與術後生活品質。

立法委員王正旭指出，台灣的口咽癌特性與全球趨勢不同，風險因子除吸煙、飲酒外，尚有檳榔等其他風險因子，另台灣口咽癌與人類乳突病毒（HPV）感染相關個案比例也遠低於歐美、日韓等國，因此現行國際指引若要應用到台灣，勢必需要微調，才能符合台灣的實際情況。

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但台大醫院副院長婁培人指出，口咽癌是頭頸部癌症中最難治療的一種，除治療疾病本身，還要設法讓手術帶來的影響與患者治療後的生活品質達成平衡，因此台灣頭頸部腫瘤醫學會收集國內醫師相關經驗，並透過數輪專家投票，整合為台灣口咽癌治療共識。

中醫大附醫血液腫瘤科主治醫師連銘渝指出，醫學會提出的共識強調前導性治療，希望在手術前先透過化學治療、放射治療、免疫治療等作為縮小腫瘤，以利改善病人預後，同時也重視口服藥與針劑的使用組合，希望善用口服藥劑量調整的靈活性與患者用藥的方便性，增加病人的適應性，減少副作用負擔。

此外，連銘渝說，共識中也納入台灣本土發展出來的治療模式，對轉移、復發的口咽癌患者來說尤其重要，另也強調手術治療後的維持治療，與歐美國家現行化電療後以觀察為主的做法有明顯差異，過去已有研究證實，此一作法有助於患者存活與疾病控制。

台灣頭頸部腫瘤醫學會提出的口咽癌治療共識重視前導性治療、善用口服藥與針劑組合強調術後維持治療等要點，希望改善患者預後與術後生活品質。（記者林志怡攝）

連銘渝解釋，手術前的前導型治療不只能減少患者手術切除所影響的範圍，在健保資源減縮、護理人力不足的情況下，也能避免患者因為長時間等床而影響治療安排的情況，且加入口服藥的治療作法，也能減少患者住院使用針劑的需求，在療效沒有顯著差異的情況下，提供更大的方便性。

另台灣今年已經邁入超高齡化社會，連銘渝提到，過去往往認為70歲以上高齡患者體力下降，執行相關治療的難度較高，恢復後的口咽部功能也較差，但近年來醫療技術進步，提供了更大的治療可能，口服藥在其中扮演重要角色，且台灣已經有能力製作口咽癌相關口服藥，有助於增加藥品韌性。

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