健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》50歲主管中風警訊 醫揭高血壓隱形危機

2026/03/12 19:46

高血壓被稱沉默殺手，專家提醒，成年人無論年齡，平日最好積極監控及控制血壓；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

高血壓被稱沉默殺手，專家提醒，成年人無論年齡，平日最好積極監控及控制血壓；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕50歲的陳先生是一位中壯年的高階主管，長期忙於工作，對健康不太注意。直到最近突然出現口齒不清與右側肢體無力，被緊急送醫後才發現因長期高血壓，影響血管健康導致中風。東元綜合醫院家庭醫學科醫師姜惠珊提醒，高血壓往往沒有明顯症狀，卻可能在不知不覺中損害心腦血管，一旦發作，後果可能致命，提醒成年人無論年齡，平日最好積極監控及控制血壓

姜惠珊在東元綜合醫院網站上發文分享，一般健康成人正常血壓值為小於120/80毫米汞柱。高血壓是血管老化而造成血壓升高的一種表現，是常見的慢性疾病，也是心血管疾病、中風、失智、主動脈剝離、腎臟病等健康問題的主要風險因素。隨著現代生活節奏緊張，高血壓不再是老年人專屬疾病，許多年輕人也面臨高血壓的問題。因此，成人不分年齡層平日應該控制好血壓。

高血壓的症狀

姜惠珊說明，根據2022年台灣高血壓治療指引，高血壓的診斷標準已下修至130/80毫米汞柱。如果民眾的血壓持續高於這個數值，代表可能已經有高血壓。高血壓被稱為「沉默的殺手」，因在初期階段常常並不展現明顯的症狀，隨著時間進展，部分的人可能會有高血壓症狀，包含頭痛、頭暈、視力模糊、肩頸僵硬及呼吸困難等症狀。但因高血壓的症狀不明顯，規律量測血壓是早期發現高血壓的最佳方法。

她接著提到，根據台灣高血壓治療指引，針對生活型態調整提出完整的建議，最好低鹽、減少喝酒、減重、戒菸、飲食調整、運動。有關飲食調整建議採用得得舒飲食原則，包括多攝取蔬菜、水果、全穀類、低脂乳製品、魚類與堅果，少吃肥肉、全脂乳製品、椰子油、棕櫚油與甜食。

姜惠珊總結，高血壓雖是「沉默的殺手」，民眾仍可以透過及早發現與整體生活管理達到良好的控制。同時，成年人應重視血壓檢測，才能有效保護心腦血管，實現安全、健康老化。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

