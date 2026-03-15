健康網》懷疑遭傳染愛滋釀男同志凶殺 專家：病毒控制壽命近常人

台南市北區西門路四段一處騎樓驚傳一對男同志凶殺案。（民眾提供）

〔健康頻道／綜合報導〕白色情人節驚傳男同志遭殺害致死。姚姓男子不滿疑遭同性伴侶黃姓男子傳染愛滋病毒，昨晚到北區等黃姓伴侶下班要說法，黃男回說自己沒病不可能傳染給對方，引發姚男不滿，涉拿水果刀刺殺黃男數刀，致黃男不幸身亡。事實上，根據衛福部衛教資料表示，愛滋病毒感染並不限於特定性別、性傾向，任何人未落實安全性行為都有被感染的風險，同時，愛滋感染者只要規則服藥，體內病毒量受到良好控制，平均餘命與一般人幾乎沒有差別。

據了解，姚男與黃男皆20幾歲，兩人交往並發生多次性關係，姚男近日被檢出疑是感染愛滋病毒，懷疑遭到黃男傳染、質問黃時，黃男稱自己根本沒有愛滋病，不可能傳染給對方，黃為此事與姚男疏遠。不料，卻因此引來殺機。

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愛滋病毒感染不限於特定性別

根據衛福部衛教資料表示， 愛滋病毒感染並不限於特定性別、性傾向，任何人未落實安全性行為都有被感染的風險，因此正確的預防、治療觀念才是防治愛滋的根本。而愛滋感染者只要規則服藥，體內病毒量受到良好控制，就可以減少發病及死亡的機率，其他感染及併發症的發生率也會降低，不僅生活品質獲得改善，平均餘命與一般人幾乎沒有差別。

疾管署提醒，大部分的愛滋病毒感染者在停止服用抗愛滋病毒藥物後，血中病毒量會回升，停藥可能會使病毒產生抗藥性，導致治療失敗。規則就醫服藥不僅可有效控制病情，也可減少發病率及死亡率，感染者的生活品質可維持如一般人，存活年限也明顯延長。呼籲感染者珍愛自己健康，按時服藥，定期回診。

疾管署強調，不僅是愛滋病，任何疾病的傳染並不會區分性別、性向。以尊重、接納的態度，認知預防的重要性、早期診斷早期治療等，才是控制、阻斷疫情的不二法門。此外，也再度提醒民眾應重視愛滋感染風險，為了自身健康，應主動進行愛滋病毒篩檢。

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