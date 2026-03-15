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健康 > 心理精神

健康網》入夜就想大吃大喝？ 中醫提2建議

2026/03/15 12:18

不少人一到夜間便會很想大吃大喝；中醫師王大元認為，保持充足睡眠和均衡飲食能夠降低這樣的感覺。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

不少人一到夜間便會很想大吃大喝；中醫師王大元認為，保持充足睡眠和均衡飲食能夠降低這樣的感覺。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕總是瘦不下來的原因很多，晚上很想吃點東西是其中一項。你也是這樣嗎？中醫師王大元在臉書粉專「元氣中醫師 王大元」表示，你一到晚上就突然很想吃炸物、甜食或泡麵嗎？這種「夜晚突然想吃垃圾食物」的現象，其實和人體的生理時鐘、荷爾蒙變化有關。

王大元表示，人體存在一套被稱為晝夜節律（Circadian Rhythm） 的系統，它由大腦下視丘控制，負責調節睡眠、體溫、代謝、食慾與內分泌，因此人們自然地容易在夜晚肚子餓。

同時，大腦的決策區—前額葉皮質，在晚上會因疲憊使得自制力減弱，大腦意志力不足就容易選擇立即帶來歡愉的食物，例如炸雞、珍奶????或泡麵。另外，壓力荷爾蒙的變化也是重要原因，當人感到壓力時，體內的皮質醇會上升，進而增加人對高油脂、高糖份食物的攝取。

睡眠研究也發現，睡眠不足會改變兩種重要的荷爾蒙：

一、熬夜或睡太少時，腸胃會分泌大量的飢餓素（Ghrelin），導致食慾提升，特別是在深夜時分。

二、睡眠不足也使脂肪細胞分泌的瘦體素（Leptin）減少，大腦無法接收到已吃飽的訊號，進而產生一種騙人的飢餓感。一增一減的荷爾蒙失調，容易讓人暴飲暴食，攝入過多熱量，腹部脂肪更容易囤積。

中醫則認為「脾主運化，胃主受納」，白天陽氣旺盛，脾胃運化能力較好，而夜晚陽氣漸收、陰氣漸長，人體的消化與代謝功能相對下降。此時若壓力大、情緒緊繃或下班後瞬間的壓力釋放，容易出現肝氣不暢、脾胃失調，就會特別想吃重口味或高熱量食物來滿足情緒。臨床常見晚上愛吃甜食或油炸的人，多伴隨虛性疲勞、睡眠品質不佳或壓力過大的狀況。

當一天的能量消耗與心理壓力累積到晚上，大腦就會傾向尋找快速補償的方式，而高熱量的食物正好能帶來短暫的快樂。所以，如果你晚上突然很想吃雞排或泡麵，可能是因為生理節律、荷爾蒙與壓力導致的結果。

最後王大元建議，保持充足睡眠和均衡飲食，反而比單純「忍住不吃」更能改善這種夜晚的食慾大增。

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