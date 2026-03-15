甜甜價，來了》營養師曝「高纖超級菜」 DIY蔥醬為拌麵、炒菜加分

市場青蔥價很親民，營養師指出，含有微量元素硒能刺激消化液分泌，增進食慾。（取自「Amyの私人廚房」臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕去（2025）年夏季青蔥貴桑桑，市場喊到每斤180-210元，現在市場行情，讓買菜婆婆媽媽嘴角上揚，從春節至今可以以每斤19-24元買到尚青青蔥。農業部指出，青蔥含有鈣、維生素C、β胡蘿蔔素、膳食纖維等營養素，100克的青蔥就含有3.5克的膳食纖維，是高纖的蔬菜。

在本季市場菜價中，青蔥的跌幅是最大的，去年同期還有每斤69元，今年價是39元，跌幅43.5%。農業部指出，去年因為颱風豪雨過後，造成青蔥生長不易，另外，最受喜愛的三星蔥也出現親民價，市場平均零售價約35-48元，比去年同期下降4成。

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根據農業部官網「樂活營養師」發文分享，青蔥含有微量元素硒能刺激消化液分泌，增進食慾；而蔥所含前列素A，能促進血液循環，幫助排汗及利尿，進而防止血壓升高所導致的頭暈，對防止失智症也有助益。此外，蔥的刺激性氣味，屬於蒜素的揮發性成分，可以抗菌殺菌，幫助化痰及緩解喉嚨痛。烹調高蛋白質食物時，加入少量的蔥能提高人體對蛋白質的吸收。

不過，也提醒蔥裡的蒜素會輕微地刺激到腺體的分泌，造成排汗，因此多汗的人不適合吃蔥。而生蔥的營養雖然比較高，但栽種時難免會沾染到細菌、寄生蟲，甚至是農藥，所以在食用生蔥前，一定要再三地清洗乾淨。

人氣料理家Amy建議，利用這波青蔥盛產，自製青蔥醬。（取自「Amyの私人廚房」臉書）

蔥醬DIY 拌麵、炒菜超出味

人氣料理家Amy（張美君）在臉書專頁「Amyの私人廚房」發文分享，可以把握親民價的青蔥做個蔥醬：

●材料

青蔥：300g（四季蔥）

食用油：約200cc（可使用適合炒菜的橄欖油）。

薑末：25g（竹薑，口感細緻且薑味十足）。

鹽：約2-3小匙（鹹味可依個人口味斟酌用量）。

白胡椒粉：2小匙。

芝麻香油：1大匙。

●作法

1.蔥洗淨要瀝乾才會有香氣，切成蔥花（不要切太細碎）、薑切細末。

2.鍋中倒入食用油，先將薑末下鍋用小火拌炒出香氣（冷鍋冷油方式讓薑末釋出味道），這是蔥醬的美味之一，薑的微辣口感及香氣可讓蔥醬變得更有層次風味。

3.當薑微微上色時,即可熄火（接下來要利用鍋子的餘溫來拌蔥醬），加入蔥花、鹽及胡椒粉，用油的餘溫來拌炒。最後加入芝麻香油來提味，當蔥有點軟時，馬上起鍋，等放涼後用乾淨的空罐裝瓶即可。

不過，Amy提醒，蔥醬放冷藏可保存7-10天或冷凍1個月，蔥醬就是用油漬（油封）方式保留蔥的香氣，剩下的蔥油可以拿來炒菜、拌麵。

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