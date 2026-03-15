自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

甜甜價，來了》營養師曝「高纖超級菜」 DIY蔥醬為拌麵、炒菜加分

2026/03/15 07:11

市場青蔥價很親民，營養師指出，含有微量元素硒能刺激消化液分泌，增進食慾。（取自「Amyの私人廚房」臉書）

市場青蔥價很親民，營養師指出，含有微量元素硒能刺激消化液分泌，增進食慾。（取自「Amyの私人廚房」臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕去（2025）年夏季青蔥貴桑桑，市場喊到每斤180-210元，現在市場行情，讓買菜婆婆媽媽嘴角上揚，從春節至今可以以每斤19-24元買到尚青青蔥。農業部指出，青蔥含有鈣、維生素C、β胡蘿蔔素、膳食纖維等營養素，100克的青蔥就含有3.5克的膳食纖維，是高纖的蔬菜。

在本季市場菜價中，青蔥的跌幅是最大的，去年同期還有每斤69元，今年價是39元，跌幅43.5%。農業部指出，去年因為颱風豪雨過後，造成青蔥生長不易，另外，最受喜愛的三星蔥也出現親民價，市場平均零售價約35-48元，比去年同期下降4成。

根據農業部官網「樂活營養師」發文分享，青蔥含有微量元素硒能刺激消化液分泌，增進食慾；而蔥所含前列素A，能促進血液循環，幫助排汗及利尿，進而防止血壓升高所導致的頭暈，對防止失智症也有助益。此外，蔥的刺激性氣味，屬於蒜素的揮發性成分，可以抗菌殺菌，幫助化痰及緩解喉嚨痛。烹調高蛋白質食物時，加入少量的蔥能提高人體對蛋白質的吸收。

不過，也提醒蔥裡的蒜素會輕微地刺激到腺體的分泌，造成排汗，因此多汗的人不適合吃蔥。而生蔥的營養雖然比較高，但栽種時難免會沾染到細菌、寄生蟲，甚至是農藥，所以在食用生蔥前，一定要再三地清洗乾淨。

人氣料理家Amy建議，利用這波青蔥盛產，自製青蔥醬。（取自「Amyの私人廚房」臉書）

人氣料理家Amy建議，利用這波青蔥盛產，自製青蔥醬。（取自「Amyの私人廚房」臉書）

蔥醬DIY 拌麵、炒菜超出味

人氣料理家Amy（張美君）在臉書專頁「Amyの私人廚房」發文分享，可以把握親民價的青蔥做個蔥醬：

●材料
青蔥：300g（四季蔥）
食用油：約200cc（可使用適合炒菜的橄欖油）。

薑末：25g（竹薑，口感細緻且薑味十足）。
鹽：約2-3小匙（鹹味可依個人口味斟酌用量）。
白胡椒粉：2小匙。
芝麻香油：1大匙。

●作法
1.蔥洗淨要瀝乾才會有香氣，切成蔥花（不要切太細碎）、薑切細末。

2.鍋中倒入食用油，先將薑末下鍋用小火拌炒出香氣（冷鍋冷油方式讓薑末釋出味道），這是蔥醬的美味之一，薑的微辣口感及香氣可讓蔥醬變得更有層次風味。

3.當薑微微上色時,即可熄火（接下來要利用鍋子的餘溫來拌蔥醬），加入蔥花、鹽及胡椒粉，用油的餘溫來拌炒。最後加入芝麻香油來提味，當蔥有點軟時，馬上起鍋，等放涼後用乾淨的空罐裝瓶即可。

不過，Amy提醒，蔥醬放冷藏可保存7-10天或冷凍1個月，蔥醬就是用油漬（油封）方式保留蔥的香氣，剩下的蔥油可以拿來炒菜、拌麵。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中