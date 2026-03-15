健康網》水果別再盲目連皮吃！ 營養師揭4類人最好削皮

蘋果、水梨、葡萄「連皮吃」，營養師曾建銘建議有4種人還是要三思而行，以免愈吃身體愈差；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕蘋果、水梨、葡萄「連皮吃」，可以攝取滿滿的植化素，還能抗發炎、助消化。營養師曾建銘指出，有4種人要三思而行。

曾建銘在臉書專頁「吃對營養所｜建銘營養師」發文分享，不可否認，果皮確實是營養的寶庫，但忍不住嘮叨一下，不是每個人都適合「連皮吃」，以下幾種人要慎思：

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●腎友，小心「消水腫」陷阱：

蘋果皮富含鉀離子，對一般人來說是消水腫神隊友。但對於腎功能退化、需要嚴格「限鉀」的腎友來說，這可是個危險信號！為了避免鉀離子飆高增加心臟負擔，必須要削皮吃，才是保護腎臟的安全牌！

●糖友，有皮沒皮，它依然是水果：

連皮吃雖然多了膳食纖維，能稍微延緩血糖上升的速度，但請記得─「總糖量」並沒有減少！千萬別因為覺得「連皮吃很健康」就毫不忌口地狂嗑，份量沒控制好，血糖一樣會像坐雲霄飛車飆上去。

●腸胃傲嬌族，粗纖維反而變負擔：

水梨皮的「高纖外套」對便秘的人是救星，但若是胃潰瘍、胃食道逆流，或是腸胃正在鬧脾氣，這些粗纖維反而會像菜瓜布一樣摩擦胃黏膜，會越吃越痛。

●懶得洗水果的人，當心把農藥吃下肚：

果皮是農藥跟果蠟最容易殘留的地方。若買的不是有機水果，或者實在沒時間用流動清水慢慢刷洗乾淨，那「直接削皮」絕對是最簡單的食安避險法！

曾建銘指出，健康成人洗淨連皮吃最營養；但是特殊體質或怕農藥，削皮吃最安心！

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