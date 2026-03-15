自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》股市波動劇烈 壓力大頭很痛？營養師「舒壓配方」

2026/03/15 08:29

營養師侯沂錚建議，晚餐選魚不選肉；睡前一小把堅果，不吃垃圾食物，可協助安定思緒。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

營養師侯沂錚建議，晚餐選魚不選肉；睡前一小把堅果，不吃垃圾食物，可協助安定思緒。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近期因中東戰爭尚未止歇，連帶影響油價以及全球股市的劇烈波動。看盤害你壓力大到頭痛、睡不著？營養師侯沂錚提供「舒壓配方」。

侯沂錚在臉書粉專「30+輕熟齡臨床營養師 侯沂錚博士」表示，最近股市波動大，大家的「投資心法」練得很勤，但妳的「身體抗壓性」跟上了嗎？這幾天好多姐妹來問：「我最近看盤壓力大到頭好痛，怎麼辦？」

當我們壓力爆表，身體會處於持續發炎的狀態。別只會喝珍奶，想要情緒跟股價支撐線一樣穩，需要找回身體的「情緒守護者」。侯沂錚表示，大腦現在最需要：

Omega-3 脂肪酸：深海魚（鯖魚、鮭魚）是妳的心靈潤滑油，能幫助抗發炎、減少焦慮。

礦物質「鎂」：深綠色蔬菜、堅果是天然鎮定劑，幫妳放鬆肌肉，好入眠。

維生素 B 群：全穀類能代謝壓力，神經系統能量滿滿，決策頭腦更清醒。

侯沂錚提出「避災飲食 SOP」，現在開始做起：

1. 晚餐選魚不選肉。

2. 睡前一小把堅果（代替垃圾食物）。

3. 放下手機，遠離報價單。（給自己 15 分鐘的微冥想時間）

看盤害你壓力大到頭痛、睡不著？營養師侯沂錚建議這樣做。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

看盤害你壓力大到頭痛、睡不著？營養師侯沂錚建議這樣做。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中