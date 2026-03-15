限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》股市波動劇烈 壓力大頭很痛？營養師「舒壓配方」
〔健康頻道／綜合報導〕近期因中東戰爭尚未止歇，連帶影響油價以及全球股市的劇烈波動。看盤害你壓力大到頭痛、睡不著？營養師侯沂錚提供「舒壓配方」。
侯沂錚在臉書粉專「30+輕熟齡臨床營養師 侯沂錚博士」表示，最近股市波動大，大家的「投資心法」練得很勤，但妳的「身體抗壓性」跟上了嗎？這幾天好多姐妹來問：「我最近看盤壓力大到頭好痛，怎麼辦？」
請繼續往下閱讀...
當我們壓力爆表，身體會處於持續發炎的狀態。別只會喝珍奶，想要情緒跟股價支撐線一樣穩，需要找回身體的「情緒守護者」。侯沂錚表示，大腦現在最需要：
Omega-3 脂肪酸：深海魚（鯖魚、鮭魚）是妳的心靈潤滑油，能幫助抗發炎、減少焦慮。
礦物質「鎂」：深綠色蔬菜、堅果是天然鎮定劑，幫妳放鬆肌肉，好入眠。
維生素 B 群：全穀類能代謝壓力，神經系統能量滿滿，決策頭腦更清醒。
侯沂錚提出「避災飲食 SOP」，現在開始做起：
1. 晚餐選魚不選肉。
2. 睡前一小把堅果（代替垃圾食物）。
3. 放下手機，遠離報價單。（給自己 15 分鐘的微冥想時間）
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞