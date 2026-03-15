健康網》股市波動劇烈 壓力大頭很痛？營養師「舒壓配方」

營養師侯沂錚建議，晚餐選魚不選肉；睡前一小把堅果，不吃垃圾食物，可協助安定思緒。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近期因中東戰爭尚未止歇，連帶影響油價以及全球股市的劇烈波動。看盤害你壓力大到頭痛、睡不著？營養師侯沂錚提供「舒壓配方」。

侯沂錚在臉書粉專「30+輕熟齡臨床營養師 侯沂錚博士」表示，最近股市波動大，大家的「投資心法」練得很勤，但妳的「身體抗壓性」跟上了嗎？這幾天好多姐妹來問：「我最近看盤壓力大到頭好痛，怎麼辦？」

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當我們壓力爆表，身體會處於持續發炎的狀態。別只會喝珍奶，想要情緒跟股價支撐線一樣穩，需要找回身體的「情緒守護者」。侯沂錚表示，大腦現在最需要：

Omega-3 脂肪酸：深海魚（鯖魚、鮭魚）是妳的心靈潤滑油，能幫助抗發炎、減少焦慮。

礦物質「鎂」：深綠色蔬菜、堅果是天然鎮定劑，幫妳放鬆肌肉，好入眠。

維生素 B 群：全穀類能代謝壓力，神經系統能量滿滿，決策頭腦更清醒。

侯沂錚提出「避災飲食 SOP」，現在開始做起：

1. 晚餐選魚不選肉。

2. 睡前一小把堅果（代替垃圾食物）。

3. 放下手機，遠離報價單。（給自己 15 分鐘的微冥想時間）

看盤害你壓力大到頭痛、睡不著？營養師侯沂錚建議這樣做。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

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