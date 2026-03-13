自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》男性維持雄風 網紅醫提4吃3不吃

2026/03/13 21:06

網紅醫師張安妮建議，若感覺勃起功能減弱，除了向泌尿科醫師諮詢，可考慮先從調整飲食開始。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

網紅醫師張安妮建議，若感覺勃起功能減弱，除了向泌尿科醫師諮詢，可考慮先從調整飲食開始。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕若男士想保持「老二」硬度有如年輕時健康，除了向泌尿科醫師諮詢用藥以外，也可考慮調整飲食。在美國執業的網紅醫師張安妮（Anne Truong）在擁有14.6萬位訂閱的頻道上說明如何透過飲食調整來自然逆轉勃起功能障礙。醫師指出，許多男性忽略了：冰箱裡的食物，其實最有效；透過科學實證的營養攝取，可以在幾週內顯著改善血管健康與性功能，該影片獲得相當多的觀看與討論。

張安妮表示，男性陰莖的勃起功能，反映了全身的血管健康。關鍵在於體內一氧化氮（Nitric Oxide）濃度。這種分子能促使血管擴張、增加血流量。部分常見、容易取得的天然食物，是一氧化氮的最佳原料，像是這些食材：

深綠色葉菜：這些蔬菜富含硝酸鹽，進入人體後會轉化為一氧化氮。隨著年齡增長，人體轉化氨基酸（如精胺酸）的能力會下降，直接從蔬菜中攝取硝酸鹽是更高效的方式。

富含類黃酮與抗氧化劑的水果：漿果類、柑橘類、蘋果及西瓜。這些水果不僅能抗發炎，還能保護血管內皮細胞。

堅果、種子類食物：開心果、核桃、杏仁及南瓜子是首選。它們含有豐富的鋅、鎂及健康脂肪，研究顯示攝取較多堅果的人，勃起功能障礙的風險可降低近一半。

深海魚類與全穀豆類：鮭魚、沙丁魚富含Omega-3脂肪酸；而燕麥、扁豆則能維持血管彈性並調節睪固酮。

黑巧克力、綠茶與番茄：黑巧克力與綠茶中的黃烷醇能降低血壓，番茄中的茄紅素則能改善精子品質並降低勃起功能障礙之風險。

應避免的「血管殺手」：為了維持血管通暢，醫師提醒應嚴格限制加工肉類高糖食品，以及含有反式脂肪的不健康油脂，因為這些食物會損傷血管壁，減少一氧化氮的產生。

最後張安妮指出，地中海飲食（Mediterranean Diet）或以植物為核心的飲食模式是目前最具科學實證的方案。這種飲食法強調蔬果、堅果、全穀物與魚類的攝取，不僅能改善性功能，對心臟與大腦健康也大有裨益。張安妮提醒男性，不要只依賴藥物來「遮蓋問題」，勃起功能障礙，有時是整體健康受損的預警信號。透過飲食與生活型態的積極改變，男性可以重新掌控自己的身體權，找回自信與活力。

