乳品建議量擬砍半惹議 衛福部長石崇良：將再蒐集資料討論調整

國健署預告新版「每日飲食指南」草案，將乳品類每日建議攝取量砍半，引發酪農反彈，對此衛福部長石崇良今表示，將再蒐集資料討論調整。示意圖（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部國健署近日預告新版「每日飲食指南」草案，將乳品類每日建議攝取量從舊版的1.5至2杯，下修至1杯（約240毫升），引發乳業界反彈。衛福部長石崇良今（13日）表示，目前仍屬初步討論，已請國健署蒐集更多資料並與專家進一步研議，後續不排除再調整。

根據新版飲食指南草案，六大類食物中有五類建議量提高，包括水果類由原本2至4份提高至2至6份、蔬菜類由3至5份提高至3至8份、豆魚蛋肉類由3至8份提高至3至13份；穀物雜糧類整體建議量與過去相近，但強調增加全穀攝取；油脂與堅果種子類中，堅果攝取量則由1份提高至1至2份。相較之下，乳品類建議量卻由原本每日1.5至2杯調降至1杯，成為唯一被下修的類別。

請繼續往下閱讀...

乳業協會對此表達強烈不滿，認為近期關稅談判開放美國乳品零關稅進口，已對國內酪農生計造成壓力，如今政府又下修乳品建議攝取量，無異於對酪農「落井下石」，也與政府宣示要照顧產業的立場相互矛盾。

石崇良今天下午出席「2026台灣生技醫療論壇」後接受媒體聯訪，他指出，牛奶一直是重要的蛋白質與鈣質來源，過去營養指引也都納入乳品建議攝取。不過隨著國人飲食型態愈趨多元，專家討論後才會考慮將營養來源分散到不同食物類別。

石崇良強調，目前仍屬初步討論階段，營養建議仍須考量不同年齡層需求與多元飲食搭配，因此已請國健署再蒐集相關資料並與專家進一步討論，未來也可能依不同族群訂定更細緻的攝取建議，相關內容仍會持續調整。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法