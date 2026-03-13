藥價調查擬停3年 衛福部檢討DET制度與藥價差

藥價調查擬停3年，衛福部將全面檢討DET制度，並重新檢視藥價差。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕總統賴清德日前裁示研議暫停健保藥價調查3年，學者直言，這段期間應重新檢討藥價制度，改善醫院長期靠藥品價差補貼收入的「以藥養醫」問題。對此衛福部長石崇良今（13日）表示，政府將全面檢討現行「藥費支出目標制」（DET），包括調整基期、頻率與方式，也會重新檢視藥價差問題。

石崇良今天下午出席「2026台灣生技醫療論壇」，會前接受媒體聯訪時表示，在尚未導入DET制度前，健保大約每兩年就會進行一次藥價調查，並依據藥價差調整藥價，也就是俗稱的「砍藥價」，因此藥價常出現「兩年一次的大幅波動」，為了讓制度更穩定，健保自2013年起導入DET制度，以年度藥費支出目標作為調整依據。

他說明，DET是以當年度藥費支出乘上總額成長率，作為下一年度藥費支出目標，若實際支出超過目標才進行調整，相較過去直接依藥價調查調整價格，「讓藥價的浮動比較穩定，也比較可預測」。

不過制度實施十多年後，逐漸浮現新的問題。石崇良表示，有些藥品在多次調整後價格已經很低，若持續調降，可能導致藥廠無法負擔生產成本，甚至影響藥品供應；此外，DET制度是否真的有效縮小藥價差，也一直是外界關注的焦點。

他表示，依照總統指示，衛福部將全面檢討DET制度。例如目前制度是以2013年作為基期一路推算，長期下來可能產生累積效應，未來不排除重新校正基期；此外，針對上市已久的「老藥」，是否延長調整頻率甚至免除調整，以及藥價差是否需要進一步規範，也都會納入制度檢討。

景康藥學基金會也提出建議，基金會董事長、台大藥學專業學院教授沈麗娟表示，政府在暫停藥價調查期間，應同步檢討藥價差問題，思考如何透過調整醫療支付標準，逐步降低藥價差。

她指出，目前不少醫療院所仍仰賴藥品採購價差彌補醫療收支。研究顯示，若扣除藥價差收入，逾30%醫院其實是沒有盈餘的，顯示藥價差已成為醫療體系的重要收入來源。未來應透過調整醫療給付，讓藥價差回歸醫療「專業給付」，並降低至合理程度。

基金會也建議落實健保法第62條第4項規定，當藥費支出超出目標時，除調整藥價，也應從醫療給付總額中調整醫療院所費用。同時應改革「三同藥品」制度，目前同成分、同劑型、同含量的藥品仍依廠牌區分代碼，醫師多以廠牌開立處方；若改為以成分開方，可提高學名藥使用率，也能降低特定廠牌缺貨對臨床用藥的影響。

