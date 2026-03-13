自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》47歲壯年CEO睡夢中逝 醫：「夜尿」恐致命

2026/03/13 16:07

懿安泌尿科診所院長呂謹亨認為，「夜尿」時常被輕忽，但它是嚴峻的健康警訊。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

懿安泌尿科診所院長呂謹亨認為，「夜尿」時常被輕忽，但它是嚴峻的健康警訊。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕日前年僅47歲的大研生醫董事長張家銘先生於海外出差時，不幸在睡夢中過世。懿安泌尿科診所院長呂謹亨認為，「夜尿」很惱人卻時常被輕忽，很多人以為只是單純睡前水喝太多而已。實際上，夜尿是身體的嚴重警訊，與猝死風險，大有關係。

呂謹亨於臉書粉專「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」說明，在眾多睡眠困擾中，「夜尿」（夜間頻繁起床排尿）最常被大眾輕忽。許多人將其歸咎於單純的老化、攝護腺肥大，或是睡前水喝太多。

然而，越來越多國際醫學研究指出，夜尿不僅會打斷睡眠週期，它更是身體發出的嚴重警訊，與心血管疾病、整體死亡率，甚至猝死風險有著令人憂心的關聯。

警訊

夜間頻繁起床，其負面影響遠大於「隔天沒精神」。根據多項國際大型前瞻性世代研究，夜尿會者整體死亡風險顯著增加。2026《世界男性健康雜誌》（World J Mens Health）明確指出，有夜尿症狀的患者，其整體死亡風險是無夜尿者的1.78倍。

長達31年追蹤的美國NHANES研究也證實，長期的睡眠碎片化會導致自律神經失調、免疫力下降及代謝異常，進而增加全原因與心血管死亡率。同時，《英國泌尿科醫學期刊》（BJU Int.）研究發現一個令人警惕的現象：對於「小於60歲」且有「中度夜尿」（每晚1次以上）的年輕男性而言，未來罹患冠狀動脈心臟病的風險增加1.68倍。這顯示夜尿常常是心臟功能衰退的早期表現。

夜尿常與兩大導致猝死的「高風險因子」，也就是：心臟衰竭與阻塞性睡眠呼吸中止症，高度重疊。

1. 心血管功能衰退：白天因循環不佳，水分易積聚於下肢形成水腫；夜間平躺後，水分迅速回流至心臟，迫使腎臟在夜間大量製造尿液。

2. 睡眠呼吸中止症（OSA）：睡眠中缺氧會使胸腔負壓增加，刺激心臟分泌「心房利鈉肽 」，導致夜間產生大量尿液。這兩種情況都是引發急性心肌梗塞與夜間猝死的危險因子。

夜尿四大類主要成因

1. 夜間多尿： 最常見的成因（夜間尿量大於全天尿量的33%）。

造成原因：心臟衰竭、睡眠呼吸中止、高齡導致大腦分泌的「抗利尿激素」不足使得夜間無法濃縮尿液、慢性腎臟病。

2. 膀胱容量減少： 膀胱儲存尿液的能力變差。

造成原因：男性常見原因是攝護腺肥大造成膀胱出口阻塞；男女皆可能發生的則是膀胱過動症 、泌尿道感染或神經性膀胱。

3. 全天候多尿： 24 小時整天的尿量都很多。

造成原因：常見於糖尿病控制不佳（高血糖導致滲透性利尿）、尿崩症，或是單純的習慣性過度飲水。

4. 睡眠障礙： 並非真的被「尿意」憋醒，而是因為失眠、焦慮、慢性疼痛等問題導致淺眠易醒，醒來後就「順便」去上廁所，久而久之形成習慣性的夜尿。

如何改善夜尿？

1. 精準飲水管理： 睡前 2 到 4 小時嚴格限制水分攝取；晚餐後應避免飲用具利尿作用的飲品（如含咖啡因的茶、咖啡及酒精）、睡前解尿。

2. 下肢水腫管理： 若白天有下肢水腫情形，建議在下午或傍晚時平躺並抬高雙腿，或在白天穿著醫療級彈性襪，讓水分在睡前先回流並經由腎臟排出，避免夜間平躺才開始製造尿液。

3. 建立規律運動習慣：規律運動不僅有助於提升睪固酮，還能強化心血管功能並改善代謝症候群，間接降低夜間多尿的發生率。

4. 治療疾病：例如睡眠呼吸中止症、心臟疾病、慢性疾病

5. 泌尿科專業醫療介入：

藥物精準治療：治療單純夜間多尿、攝護腺肥大或膀胱過動症。

先進微創手術介入：若夜尿是由於嚴重的攝護腺肥大引起，且藥物控制不佳，除了傳統的電刀或雷射手術外，現今已有更進階的選擇，對於希望保留射精功能、高齡或心血管風險較高的患者，採用近年常見的超微創技術，能有效縮短恢復期並顯著改善下泌尿道與夜尿症狀。

呂謹亨總結，夜尿絕對不是單純的老化現象，它是身體在夜間發出的求救訊號。重視睡眠中的每一個細節，及早尋求專業泌尿科醫師的診斷與治療，才能防患於未然。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中