健康網》47歲壯年CEO睡夢中逝 醫：「夜尿」恐致命

懿安泌尿科診所院長呂謹亨認為，「夜尿」時常被輕忽，但它是嚴峻的健康警訊。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕日前年僅47歲的大研生醫董事長張家銘先生於海外出差時，不幸在睡夢中過世。懿安泌尿科診所院長呂謹亨認為，「夜尿」很惱人卻時常被輕忽，很多人以為只是單純睡前水喝太多而已。實際上，夜尿是身體的嚴重警訊，與猝死風險，大有關係。

呂謹亨於臉書粉專「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」說明，在眾多睡眠困擾中，「夜尿」（夜間頻繁起床排尿）最常被大眾輕忽。許多人將其歸咎於單純的老化、攝護腺肥大，或是睡前水喝太多。

然而，越來越多國際醫學研究指出，夜尿不僅會打斷睡眠週期，它更是身體發出的嚴重警訊，與心血管疾病、整體死亡率，甚至猝死風險有著令人憂心的關聯。

警訊

夜間頻繁起床，其負面影響遠大於「隔天沒精神」。根據多項國際大型前瞻性世代研究，夜尿會者整體死亡風險顯著增加。2026《世界男性健康雜誌》（World J Mens Health）明確指出，有夜尿症狀的患者，其整體死亡風險是無夜尿者的1.78倍。

長達31年追蹤的美國NHANES研究也證實，長期的睡眠碎片化會導致自律神經失調、免疫力下降及代謝異常，進而增加全原因與心血管死亡率。同時，《英國泌尿科醫學期刊》（BJU Int.）研究發現一個令人警惕的現象：對於「小於60歲」且有「中度夜尿」（每晚1次以上）的年輕男性而言，未來罹患冠狀動脈心臟病的風險增加1.68倍。這顯示夜尿常常是心臟功能衰退的早期表現。

夜尿常與兩大導致猝死的「高風險因子」，也就是：心臟衰竭與阻塞性睡眠呼吸中止症，高度重疊。

1. 心血管功能衰退：白天因循環不佳，水分易積聚於下肢形成水腫；夜間平躺後，水分迅速回流至心臟，迫使腎臟在夜間大量製造尿液。

2. 睡眠呼吸中止症（OSA）：睡眠中缺氧會使胸腔負壓增加，刺激心臟分泌「心房利鈉肽 」，導致夜間產生大量尿液。這兩種情況都是引發急性心肌梗塞與夜間猝死的危險因子。

夜尿四大類主要成因

1. 夜間多尿： 最常見的成因（夜間尿量大於全天尿量的33%）。

造成原因：心臟衰竭、睡眠呼吸中止、高齡導致大腦分泌的「抗利尿激素」不足使得夜間無法濃縮尿液、慢性腎臟病。

2. 膀胱容量減少： 膀胱儲存尿液的能力變差。

造成原因：男性常見原因是攝護腺肥大造成膀胱出口阻塞；男女皆可能發生的則是膀胱過動症 、泌尿道感染或神經性膀胱。

3. 全天候多尿： 24 小時整天的尿量都很多。

造成原因：常見於糖尿病控制不佳（高血糖導致滲透性利尿）、尿崩症，或是單純的習慣性過度飲水。

4. 睡眠障礙： 並非真的被「尿意」憋醒，而是因為失眠、焦慮、慢性疼痛等問題導致淺眠易醒，醒來後就「順便」去上廁所，久而久之形成習慣性的夜尿。

如何改善夜尿？

1. 精準飲水管理： 睡前 2 到 4 小時嚴格限制水分攝取；晚餐後應避免飲用具利尿作用的飲品（如含咖啡因的茶、咖啡及酒精）、睡前解尿。

2. 下肢水腫管理： 若白天有下肢水腫情形，建議在下午或傍晚時平躺並抬高雙腿，或在白天穿著醫療級彈性襪，讓水分在睡前先回流並經由腎臟排出，避免夜間平躺才開始製造尿液。

3. 建立規律運動習慣：規律運動不僅有助於提升睪固酮，還能強化心血管功能並改善代謝症候群，間接降低夜間多尿的發生率。

4. 治療疾病：例如睡眠呼吸中止症、心臟疾病、慢性疾病

5. 泌尿科專業醫療介入：

藥物精準治療：治療單純夜間多尿、攝護腺肥大或膀胱過動症。

先進微創手術介入：若夜尿是由於嚴重的攝護腺肥大引起，且藥物控制不佳，除了傳統的電刀或雷射手術外，現今已有更進階的選擇，對於希望保留射精功能、高齡或心血管風險較高的患者，採用近年常見的超微創技術，能有效縮短恢復期並顯著改善下泌尿道與夜尿症狀。

呂謹亨總結，夜尿絕對不是單純的老化現象，它是身體在夜間發出的求救訊號。重視睡眠中的每一個細節，及早尋求專業泌尿科醫師的診斷與治療，才能防患於未然。

