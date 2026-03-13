自由電子報
健康 > 心理精神

鼾聲突停臉發紫！男睡夢血氧55％險窒息 醫：打呼恐致命

2026/03/13 14:49

長期打呼、睡眠中呼吸暫停、睡醒仍覺得疲累、晨起頭痛或白天嗜睡等情況，都可能是睡眠呼吸中止症的警訊，應及早評估檢查；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

〔記者羅碧／台北報導〕別再把打呼當成「睡得香」！近50歲的陳先生（化名）平時鼾聲如雷，某天睡夢中鼾聲突然中斷，妻子查看時驚見他整張臉發紫，緊急送醫檢查竟發現血氧僅剩55％，隨時可能窒息猝死，確診為睡眠呼吸中止症（Obstructive Sleep Apnea, OSA）。

2026年世界睡眠日主題為「Sleep Well, Live Better」，強調睡眠品質對健康的重要性。不過醫師指出，台灣估計已有超過200萬人受到睡眠呼吸中止症困擾，但多數人缺乏病識感，實際接受診斷與治療的比例仍偏低。

嘉義長庚醫院耳鼻喉科醫師蔡明劭表示，睡眠呼吸中止症是典型的「現代文明病」，主要危險因子包括高齡化與肥胖。許多患者在睡眠時因上呼吸道塌陷或狹窄，造成反覆呼吸暫停與血氧下降，長期下來可能增加高血壓、中風、心肌梗塞甚至失智症的風險。

陳先生就是典型案例。長期打呼的他一直未特別留意，直到某晚妻子發現鼾聲突然停止，才察覺異常。送醫檢查發現，他的血氧最低降至55％，睡眠呼吸中止指數（AHI）高達100，代表睡眠期間每小時呼吸暫停約100次（正常值為5以下），情況相當嚴重。

蔡明劭指出，陳先生就醫當天短短30分鐘車程，途中竟因疲倦需要停車休息3次，顯示睡眠品質已嚴重受影響。經過後續治療後，他的睡眠狀況改善，原本困擾多年的頭痛與血壓問題也逐漸緩解。

蔡明劭提醒，若出現長期打呼、睡眠中呼吸暫停、睡醒仍覺得疲累、晨起頭痛或白天嗜睡等情況，都可能是睡眠呼吸中止症的警訊，應及早評估檢查。

他指出，過去診斷睡眠呼吸中止症通常需要到睡眠中心過夜檢查，但現在隨著醫療技術進步，已有免過夜的睡眠快篩方式，可在清醒狀態下約10分鐘完成風險評估，降低民眾檢查門檻。

睡眠呼吸中止症並非只有成人才會發生。蔡明劭分享，1名7歲男童長期打呼並習慣張口呼吸睡覺，體型偏瘦、生長曲線不到第3百分位，檢查後確診為睡眠呼吸中止症。經治療改善睡眠品質後，生長激素分泌恢復正常，4個月內竟長高6公分。

良好睡眠是維持健康的重要基礎，若忽視睡眠呼吸中止症，恐增加多種慢性疾病風險。透過早期篩檢與適當治療，才能真正達到「睡得好、活得更好」。

