兩性生殖

健康網》開幾指再打無痛？醫破解常見產婦疑惑

2026/03/13 13:01

大家多少聽過無痛分娩，卻不一定清楚該在生產過程中的「什麼時候」使用。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕孕婦多少聽說過生產時可以打無痛或減痛分娩（簡稱「減痛」），那麼有比較好的減痛時機嗎？關於不少人常問的「要開到幾指才能打減痛？」以及「最後要用力的時候是不是一定要把藥關掉？」等常見疑惑，蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」提出詳細說明。

蘇怡寧表示，這兩題的簡答是：你想打的時候就可以打，你要生的時候也不用關。同時蘇怡寧補充，很多人還停留在子宮頸開兩指（約4公分）才能打減痛的舊觀念，覺得太早打會讓產程停滯或增加剖腹產機率。

根據美國婦產科醫學會（ACOG）跟美國麻醉醫學會的臨床指引，產婦只要覺得痛需要減痛就是最充分的醫學標準，不需要去管現在子宮頸開幾公分。研究早就證實早期施打並不會增加剖腹產或器械助產的風險。

至於子宮頸全開需要用力的時候，也沒必要為了讓產婦「有感覺」而去關掉麻醉。現在主流用的低濃度局部麻醉藥（例如 ≤ 0.1% Bupivacaine）效果非常精準，只會阻斷痛覺卻不太會影響運動神經，產婦還是可以配合醫護人員的指令有效用力。

關掉藥物只會讓產婦在最辛苦的階段重新陷入劇痛，對母嬰預後根本沒有額外好處。「雖然減痛可能會讓產程稍微延長那麼一點點，但統計上就是一點點。」

