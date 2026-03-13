健康網》頭髮越洗越油癢不停？ 食藥署教洗護3招不踩雷

食藥署表示，挑錯洗髮精或使用錯誤，恐無法有效清潔頭皮與頭髮，還可能造成頭皮越洗越油或敏感等問題；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你知道嗎？每天使用的洗髮精，其實屬於化粧品的一種。若挑選不當或使用方式不正確，不僅可能無法有效清潔頭皮與頭髮，還可能使髒污與油脂殘留，造成頭皮越洗越油的情形，甚至引發類似青春痘的頭皮毛囊炎，導致頭皮屑增生、頭皮泛紅或敏感等問題。因此，選對產品、用對方法，是維護頭皮健康的第一步。

常見洗髮精成分大揭密

洗髮精的主要功能是清潔頭皮與髮絲，維持頭皮健康與頭髮的良好狀態。常見成分包括負責清潔作用的界面活性劑（如Sodium lauryl sulfate與Sodium laureth sulfate）、能讓頭髮柔順的聚二甲基矽氧烷（Dimethicone），以及調整質地與酸鹼（pH）值的調節劑，還有添加膠原蛋白、維生素或植物萃取等成分，以提升使用感受或保養效果。

請繼續往下閱讀...

洗護流程與產品選購注意事項

•洗頭時，建議先以約37°C的溫水將頭髮充分潤濕，再將洗髮精倒於手心，加水搓揉起泡後均勻塗抹於髮絲，以指腹輕柔按摩頭皮，再用清水澈底沖洗。

•吹整時，吹風機應與頭皮保持15至20公分的距離，並以溫涼風為主，避免長時間以高溫熱風吹傷頭皮。

•買洗髮精時，務必確認包裝標示是否完整，並可透過「化粧品產品登錄平台系統」查詢產品是否完成登錄，以確保產品來源與使用安全。

小提醒：洗髮精不應自行加水稀釋增加使用次數，或與其他品牌混合使用，以免破壞配方穩定性並增加細菌孳生風險。

若在正常或合理使用洗髮精等化粧品後，肌膚出現紅腫、搔癢或其他不適反應，請儘早就醫診療。就診時建議攜帶正在使用的產品包裝（含完整全成分標示），並主動告知醫師不適症狀、日常使用情形，以及是否有併用其他口服或外用藥品，以協助醫師正確判斷與治療。為協助消費者建立正確的化粧品使用觀念，食藥署特別成立「TFDA化粧品安全使用」臉書粉絲團，提供相關選購與使用資訊，歡迎民眾上網查詢。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1069期

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法