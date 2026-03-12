上班族、更年期女性睡眠困擾多 中醫師揭5大失眠體質

中醫師林姿婷分享，上班族因工作壓力造成入睡困難在門診相當常見，多與情緒壓力造成的「肝氣鬱結」有關。（恩主公醫院提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕1名40歲的男性上班族因長期工作壓力，導致睡眠品質不佳，中醫師指出，許多患者雖然身體疲憊，但思緒難以放鬆，從中醫角度看，多與情緒壓力造成的「肝氣鬱結」有關，臨床常見5種失眠體質，提醒民眾若想改善失眠，除了中醫調理，建立良好生活習慣同樣重要，若睡眠問題持續數週以上，建議尋求醫師評估診斷。

恩主公醫院中醫部醫師林姿婷指出，近年門診中因睡眠困擾求診的患者有增加的趨勢，包括壓力大的上班族、更年期女性，以及慢性疾病患者，在治療失眠的思考方式上，西醫多透過藥物幫助入睡，而中醫更著重於調整體質與身體整體平衡，中醫治療失眠時，會先評估患者體質與症狀，例如是否與情緒壓力、體質虛弱或腸胃功能失調等因素相關，再透過中藥、針灸以及生活習慣調整等方式進行調理。

她說，從中醫角度看，失眠常與氣血失調或臟腑功能失衡有關，臨床上常見5種失眠體質：

一、肝鬱氣滯型，多與壓力或情緒因素相關。長期情緒緊繃容易造成肝氣運行不順，出現入睡困難、胸悶或情緒起伏等情形，透過適度運動、情緒調節或飲用花草茶，有助放鬆身心。

二、脾胃失和型，與飲食習慣不佳有關，如宵夜、暴飲暴食或過度油膩飲食，可能影響腸胃消化，導致夜間難以入眠，常伴隨胃脹或消化不良。

三、心肝火旺型，患者體內火氣偏旺，常見症狀包括睡眠不安穩、多夢或口乾口苦，建議減少攝取辛辣與油炸食物，保持情緒穩定。

四、陰虛火旺型，長期熬夜或體質偏虛的人，因陰液不足導致虛火上升，出現多夢、易醒或夜間盜汗情形。

五、心脾兩虛型，多見於長期勞累或氣血不足者，可能伴隨心悸、疲倦或健忘等症狀，中醫治療多以補氣養血與安神調理為主。

林姿婷表示，除了藥物與體質調理，也建議透過穴位按摩，用指腹輕壓穴位約30秒至1分鐘，每天重複數次，有助放鬆與改善睡眠，常見助眠穴位包括後頸部的風池穴，可促進頭部血液循環並舒緩緊繃神經；耳後凹陷處的安眠穴具有鎮靜安神作用；小腿外側的足三里有助調整腸胃功能與氣血循環；前臂內側的內關穴可安定心神、緩解焦慮；小腿內側的三陰交則是調節氣血的重要穴位。

有助睡眠的按壓穴位，包括內關、三陰交、足三里。（恩主公醫院提供）

有助睡眠的中藥材，包含山楂、枸杞、桂圓、菊花。（恩主公醫院提供）

