自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》錦榮隱疾發作瞬間變「麵龜」 醫曝常見過敏地雷

2026/03/12 16:50

健康網》錦榮隱疾發作瞬間變「麵龜」 醫曝常見過敏地雷

錦榮透露自己屬「嚴重過敏體質」，一旦觸發過敏原，全臉會瞬間腫成「麵龜」。（記者潘少棠攝）

〔健康頻道／綜合報導〕久未公開露面的錦榮，今（12）受邀出席ICC台灣概念店開幕活動，化身「最帥一日店長」，他透露自己屬「嚴重過敏體質」，一旦觸發過敏原，全臉會瞬間腫成「麵龜」。根據衛福部豐原醫院衛教資料提醒，飲料類如汽水、加味果汁（含有防腐劑、人工色素）、各種加工食品，菜類如筍子、香菇、木耳、芋仔、茄子等，都是日常生活中常見易引起皮膚過敏及搔癢之食品。

錦榮對特定的人工調味料有強烈反應，甚至曾發生過起床後腫到連經紀人都認不出自己的窘境。他直呼只要吃到一點點，隔天臉就腫到不能上鏡頭。

不少人也有類似於錦榮的困擾，只要觸發過敏原，皮膚會產生不適感。衛福部豐原醫院衛教資料歸納日常生活中，較易引起皮膚過敏及搔癢之食品與藥物，提供民眾留意：

●飲料

汽水、加味果汁（含有防腐劑、人工色素）、各種加工食品。

●刺激品 
酒、辣椒、洋蔥、大蒜、咖啡、咖哩、茶葉。

●海產類

魚、蝦、蚵仔、蟹、蛤仔、魷魚等。

●菜類

筍子、香菇、木耳、芋仔、茄子。

●水果

芒果、蕃茄、櫻桃、草莓。

●藥品

感冒藥（匹林）、磺胺劑、消炎藥、止痛退燒藥。

●其他類

罐頭食品、花生、蛋、牛奶、巧克力、可可、不新鮮的食物、或自覺食後明顯會搔癢之食物。

相關新聞請見

錦榮爆嚴重隱疾帥臉全毀！低調認愛「IQ140天才新歡」

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中