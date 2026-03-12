健康網》錦榮隱疾發作瞬間變「麵龜」 醫曝常見過敏地雷

錦榮透露自己屬「嚴重過敏體質」，一旦觸發過敏原，全臉會瞬間腫成「麵龜」。（記者潘少棠攝）



〔健康頻道／綜合報導〕久未公開露面的錦榮，今（12）受邀出席ICC台灣概念店開幕活動，化身「最帥一日店長」，他透露自己屬「嚴重過敏體質」，一旦觸發過敏原，全臉會瞬間腫成「麵龜」。根據衛福部豐原醫院衛教資料提醒，飲料類如汽水、加味果汁（含有防腐劑、人工色素）、各種加工食品，菜類如筍子、香菇、木耳、芋仔、茄子等，都是日常生活中常見易引起皮膚過敏及搔癢之食品。

錦榮對特定的人工調味料有強烈反應，甚至曾發生過起床後腫到連經紀人都認不出自己的窘境。他直呼只要吃到一點點，隔天臉就腫到不能上鏡頭。

不少人也有類似於錦榮的困擾，只要觸發過敏原，皮膚會產生不適感。衛福部豐原醫院衛教資料歸納日常生活中，較易引起皮膚過敏及搔癢之食品與藥物，提供民眾留意：

●飲料

汽水、加味果汁（含有防腐劑、人工色素）、各種加工食品。

●刺激品

酒、辣椒、洋蔥、大蒜、咖啡、咖哩、茶葉。

●海產類

魚、蝦、蚵仔、蟹、蛤仔、魷魚等。

●菜類

筍子、香菇、木耳、芋仔、茄子。

●水果

芒果、蕃茄、櫻桃、草莓。

●藥品

感冒藥（匹林）、磺胺劑、消炎藥、止痛退燒藥。

●其他類

罐頭食品、花生、蛋、牛奶、巧克力、可可、不新鮮的食物、或自覺食後明顯會搔癢之食物。

