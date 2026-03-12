自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》潮濕熱天 男性腹股溝在癢？網紅醫：選這內褲

2026/03/12 21:17

若到了潮濕悶熱的天氣，不少人會感到腹股溝很癢。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

若到了潮濕悶熱的天氣，不少人會感到腹股溝很癢。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣夏季總是潮濕悶熱，身為男士的你是否曾經歷過「陰囊後方與腹股溝有不明癢感」的經驗？擁有281萬訂閱的網紅醫師蕾娜（Rena Malik）士針對男性在夏季或潮濕環境中常見的「股癬」也就是睪丸後方與腹股溝發癢問題（Jock Itch）說明如何預防。該影片獲得6.9萬次觀看。

蕾娜解釋，這類癢感通常發生在炎熱且潮濕的天氣。當汗水和濕氣在腹股溝區域堆積時，會提供真菌（Fungal）理想的生長環境。這種持續性的濕度會導致皮膚受到刺激、發癢，進而演變成真菌感染。

想要預防，第一步是「保持乾燥」。蕾娜強烈建議穿著純棉（Cotton）內褲。棉質材質具有良好的透氣性，能吸濕排汗，不會像其他材質一樣將濕氣困在皮膚表面。同時應「定期更換」，保持該區域的乾爽是預防股癬最有效的方法。

如果癢感非常明顯且隨著時間推移沒有好轉，蕾娜建議一定要去看醫生。醫師可以開立專門針對這類感染軟膏或相關藥物。一旦開始治療並配合預防措施，通常很快就能解決問題。

若提到爽身粉，不少男性們服兵役的回憶想必瞬間湧上心頭。蕾娜強調，如果要使用爽身粉來保持乾爽，必須仔細閱讀成分標示，確定成分是「玉米澱粉」（Corn starch-based）。同時強調，千萬不要在生殖器部位使用含「滑石粉」的產品。雖然現在這類產品較少見，但過去的研究發現，滑石粉的使用與「睪丸癌」，及女性的卵巢癌有關聯。

蕾娜總結，對抗腹股溝發癢的核心在於「保持乾爽、穿棉質內褲、必要時就醫」，並且在使用任何輔助用的爽身粉時，要特別注意成分標示，以確保安全。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中