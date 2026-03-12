健康網》潮濕熱天 男性腹股溝在癢？網紅醫：選這內褲

若到了潮濕悶熱的天氣，不少人會感到腹股溝很癢。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣夏季總是潮濕悶熱，身為男士的你是否曾經歷過「陰囊後方與腹股溝有不明癢感」的經驗？擁有281萬訂閱的網紅醫師蕾娜（Rena Malik）士針對男性在夏季或潮濕環境中常見的「股癬」也就是睪丸後方與腹股溝發癢問題（Jock Itch）說明如何預防。該影片獲得6.9萬次觀看。

蕾娜解釋，這類癢感通常發生在炎熱且潮濕的天氣。當汗水和濕氣在腹股溝區域堆積時，會提供真菌（Fungal）理想的生長環境。這種持續性的濕度會導致皮膚受到刺激、發癢，進而演變成真菌感染。

想要預防，第一步是「保持乾燥」。蕾娜強烈建議穿著純棉（Cotton）內褲。棉質材質具有良好的透氣性，能吸濕排汗，不會像其他材質一樣將濕氣困在皮膚表面。同時應「定期更換」，保持該區域的乾爽是預防股癬最有效的方法。

如果癢感非常明顯且隨著時間推移沒有好轉，蕾娜建議一定要去看醫生。醫師可以開立專門針對這類感染軟膏或相關藥物。一旦開始治療並配合預防措施，通常很快就能解決問題。

若提到爽身粉，不少男性們服兵役的回憶想必瞬間湧上心頭。蕾娜強調，如果要使用爽身粉來保持乾爽，必須仔細閱讀成分標示，確定成分是「玉米澱粉」（Corn starch-based）。同時強調，千萬不要在生殖器部位使用含「滑石粉」的產品。雖然現在這類產品較少見，但過去的研究發現，滑石粉的使用與「睪丸癌」，及女性的卵巢癌有關聯。

蕾娜總結，對抗腹股溝發癢的核心在於「保持乾爽、穿棉質內褲、必要時就醫」，並且在使用任何輔助用的爽身粉時，要特別注意成分標示，以確保安全。

