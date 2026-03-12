健康網》研究揭失智新警訊 專家揭身體3大關鍵是徵兆

最新研究指出，約有1/3的失智症可能與身體其他器官的慢性疾病有關，大腦老化的警訊可能早在牙齦、耳朵、肝臟或腎臟等部位就已開始，值得留意；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕失智症不只是大腦自己的問題，其他的慢性病將可能是罹病先兆！食農專家韋恩表示，最新研究指出，約有1/3的失智症可能與身體其他器官的慢性疾病有關，大腦老化的警訊可能早在牙齦、耳朵、肝臟或腎臟等部位就已開始，值得留意。

越來越多證據顯示，「周邊器官疾病」可能是失智症的重要風險來源。韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文分享，一篇研究透過系統性回顧與貝氏統合分析，整合截至2024年9月6日前的逾2百篇文獻，分析1990–2021年趨勢變化，評估9大系統、26 種周邊疾病與失智症風險的關聯，並進一步估算其在全球層級造成的疾病負擔。結果發現，26種周邊疾病中有16種與失智症風險增加相關。

請繼續往下閱讀...

小病恐成失智風險！研究點名3大關鍵

換句話說，大約1/3的失智症負擔，可能與可管理的身體疾病有關。如果以PAF （人口歸因分率，Population Attributable Fraction）排名來看，前10名如下：

1.牙周疾病：6.10%

2.肝硬化與其他慢性肝病：5.51%

3.聽力損失 （年齡相關及其他原因）：4.70%

4.失明與視力喪失：4.30%

5.第二型糖尿病：3.80%

6.慢性腎臟病：2.74%

7.骨關節炎：2.26%

8.中風：1.01%

9.缺血性心臟病：0.97%

10.慢性阻塞性肺病：0.92%

韋恩說明，許多小毛病置之不理可能會導致走向失智，他根據該研究歸納出以下3大類型疾病是關鍵先兆：

1.口腔健康排名第一。

讓許多人無法像項的是牙周疾病對失智症的全球負擔貢獻最高，這與近年慢性發炎、口腔菌群進入血液循環影響腦部的假說相呼應。

2.感官功能退化（聽力、視力）合計貢獻接近9%。

這意味著感官剝奪與認知退化之間，可能存在神經可塑性與社會互動減少的連鎖效應。

3.代謝與慢性發炎疾病占有重要比重。

糖尿病、慢性腎病、肝病、心血管疾病，皆屬全身性代謝與血管問題。

韋恩總結，透過維持口腔健康、定期進行聽力與視力檢查，以及控制糖尿病、心血管與肝腎慢性疾病，可能有助降低失智風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法