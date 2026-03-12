憂鬱症不只在心理方面？ 研究揭示患者大腦隱藏能量問題

研究發現，憂鬱症患者大腦存在隱藏能量問題。圖為示意圖。（擷自shutterstock）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國和澳洲共同進行的一項研究，發現憂鬱症患者大腦存在隱藏能量問題，這一進展有望提高患者的康復幾率。此研究發表在《轉化精神病學》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，美國明尼蘇達大學的研究團隊收集18名年齡在18至25歲之間、被診斷為重度憂鬱症的參與者的腦部掃描和血液樣本。澳洲昆士蘭大學的研究團隊隨後分析了這些樣本，並將其與從非憂鬱症患者身上採集的樣本進行了比較。

研究團隊分析憂鬱症患者大腦和血細胞中三磷酸腺苷（ATP，能量分子）水平後發現，患者的細胞在靜止狀態下會產生更高水平的能量分子，但在面臨壓力時，細胞卻難以提高能量產生。這表明在憂鬱症早期，患者細胞可能過度運轉，而這可能會導致更長期的問題。

研究團隊表示，實驗表明在憂鬱症的早期階段，患者大腦和身體中的粒線體因應更高能量需求的能力下降，這可能導致情緒低落、動力不足和認知功能減退。

研究團隊指出，實驗顯示憂鬱症會影響細胞層面的能量，也表明並非所有憂鬱症都一樣。每個患者的生理狀況都不同，因此受到的具體影響也不同。

研究團隊補充，憂鬱症狀可能源於大腦和血細胞利用能量方式的根本性改變，而疲勞是重度憂鬱症常見症狀且難以治療，患者往往需要數年時間才能找到合適治療方法。

研究團隊強調，目前針對憂鬱症新療法的研發進展有限。團隊希望此研究的新發現，能夠促成早期干預和更具針對性的治療。

