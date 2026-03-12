自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

睡不好不只咖啡 營養師揭3種「隱形咖啡因」紅茶、可樂也上榜

2026/03/12 12:11

不少上班族習慣靠咖啡提神，但營養師提醒，過量咖啡因可能影響睡眠品質；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

不少上班族習慣靠咖啡提神，但營養師提醒，過量咖啡因可能影響睡眠品質；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

〔記者羅碧／台北報導〕隨著世界睡眠日到來，不少人開始檢視自己的睡眠品質。營養師提醒，影響睡眠的原因不只壓力與作息，日常飲食中的「咖啡因」也是常被忽略的關鍵因素。除了咖啡之外，紅茶、抹茶及可樂等飲品其實也含有咖啡因，若在傍晚或晚間飲用，可能影響入睡並降低睡眠品質。

Cofit營養師張宜婷指出，許多人為了提神習慣喝咖啡，但常忽略生活中其實還存在不少「隱形咖啡因」。其中台灣民眾常喝的茶類飲品就是典型例子。紅茶屬於全發酵茶，咖啡因含量在茶類中相對較高；抹茶則是將整片茶葉研磨後直接飲用，因此攝取到的咖啡因濃度通常也高於一般沖泡茶；至於可樂等碳酸飲料，部分產品也會額外添加咖啡因，同樣可能影響睡眠。

張宜婷提醒，如果在晚上仍持續攝取含咖啡因的飲料，容易讓神經系統維持在較為興奮的狀態，使人難以入睡，甚至出現淺眠或半夜易醒的情形。部分民眾在白天因睡眠不足而再度依賴咖啡提神，長期下來可能形成「越累越喝、越喝越睡不好」的惡性循環。

她建議，若想維持良好睡眠品質，下午與晚間應盡量減少含咖啡因飲料攝取，並可選擇無咖啡因或低咖啡因飲品，例如麥茶或花草茶等，降低對睡眠的影響。

除了減少咖啡因攝取外，營養師也建議可從飲食著手改善睡眠品質。她表示，人體在夜間分泌的褪黑激素與多種營養素相關，若飲食中能適量攝取富含色胺酸、鎂與維生素B群的食物，有助於身體放鬆與調整作息。

在日常飲食中，適量攝取優質澱粉、蛋白質與蔬果，有助於維持營養均衡。例如地瓜或五穀飯等澱粉類食物，可幫助色胺酸進入大腦、促進褪黑激素生成；雞胸肉、魚類等蛋白質來源，也能提供色胺酸原料；而菠菜等深綠色蔬菜含有鎂，有助放鬆神經與肌肉。

此外，一些水果也可能有助睡眠。營養師指出，像奇異果與香蕉等水果含有多種營養素，適量食用有助調節生理機能。她也提醒，長期依賴咖啡因提神的人，神經系統往往長時間處於「開機狀態」，體內鎂與維生素B群的消耗也可能增加，若平時飲食不均衡，可適度補充相關營養素，同時建立規律作息，避免睡前攝取含咖啡因飲品，才能真正改善睡眠品質。

營養師提醒，若長期出現失眠、淺眠或白天精神不佳等情況，應檢視日常生活習慣，包括飲食、作息與壓力來源，必要時可諮詢醫師或專業人員評估，找出影響睡眠的原因。

營養師張宜婷表示，想擁有好睡體質，其實可以從飲食下手，例如味噌湯、雞胸肉、菠菜等高鎂蔬菜都是不錯的選擇。（Cofit 提供）

營養師張宜婷表示，想擁有好睡體質，其實可以從飲食下手，例如味噌湯、雞胸肉、菠菜等高鎂蔬菜都是不錯的選擇。（Cofit 提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中