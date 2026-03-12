睡不好不只咖啡 營養師揭3種「隱形咖啡因」紅茶、可樂也上榜

不少上班族習慣靠咖啡提神，但營養師提醒，過量咖啡因可能影響睡眠品質；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

〔記者羅碧／台北報導〕隨著世界睡眠日到來，不少人開始檢視自己的睡眠品質。營養師提醒，影響睡眠的原因不只壓力與作息，日常飲食中的「咖啡因」也是常被忽略的關鍵因素。除了咖啡之外，紅茶、抹茶及可樂等飲品其實也含有咖啡因，若在傍晚或晚間飲用，可能影響入睡並降低睡眠品質。

Cofit營養師張宜婷指出，許多人為了提神習慣喝咖啡，但常忽略生活中其實還存在不少「隱形咖啡因」。其中台灣民眾常喝的茶類飲品就是典型例子。紅茶屬於全發酵茶，咖啡因含量在茶類中相對較高；抹茶則是將整片茶葉研磨後直接飲用，因此攝取到的咖啡因濃度通常也高於一般沖泡茶；至於可樂等碳酸飲料，部分產品也會額外添加咖啡因，同樣可能影響睡眠。

請繼續往下閱讀...

張宜婷提醒，如果在晚上仍持續攝取含咖啡因的飲料，容易讓神經系統維持在較為興奮的狀態，使人難以入睡，甚至出現淺眠或半夜易醒的情形。部分民眾在白天因睡眠不足而再度依賴咖啡提神，長期下來可能形成「越累越喝、越喝越睡不好」的惡性循環。

她建議，若想維持良好睡眠品質，下午與晚間應盡量減少含咖啡因飲料攝取，並可選擇無咖啡因或低咖啡因飲品，例如麥茶或花草茶等，降低對睡眠的影響。

除了減少咖啡因攝取外，營養師也建議可從飲食著手改善睡眠品質。她表示，人體在夜間分泌的褪黑激素與多種營養素相關，若飲食中能適量攝取富含色胺酸、鎂與維生素B群的食物，有助於身體放鬆與調整作息。

在日常飲食中，適量攝取優質澱粉、蛋白質與蔬果，有助於維持營養均衡。例如地瓜或五穀飯等澱粉類食物，可幫助色胺酸進入大腦、促進褪黑激素生成；雞胸肉、魚類等蛋白質來源，也能提供色胺酸原料；而菠菜等深綠色蔬菜含有鎂，有助放鬆神經與肌肉。

此外，一些水果也可能有助睡眠。營養師指出，像奇異果與香蕉等水果含有多種營養素，適量食用有助調節生理機能。她也提醒，長期依賴咖啡因提神的人，神經系統往往長時間處於「開機狀態」，體內鎂與維生素B群的消耗也可能增加，若平時飲食不均衡，可適度補充相關營養素，同時建立規律作息，避免睡前攝取含咖啡因飲品，才能真正改善睡眠品質。

營養師提醒，若長期出現失眠、淺眠或白天精神不佳等情況，應檢視日常生活習慣，包括飲食、作息與壓力來源，必要時可諮詢醫師或專業人員評估，找出影響睡眠的原因。

營養師張宜婷表示，想擁有好睡體質，其實可以從飲食下手，例如味噌湯、雞胸肉、菠菜等高鎂蔬菜都是不錯的選擇。（Cofit 提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法