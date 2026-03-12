健康網》39歲網紅深夜直播猝死 醫警：當心爆炸性頭痛5警訊

女網紅「王炸姐」直播中頭部突然劇烈疼痛，短短10多分鐘後不幸身亡。（翻攝自微博）

〔健康頻道／綜合報導〕中國山西39歲女網紅「王炸姐」日前深夜直播帶貨，突然出現劇烈頭痛，當場在鏡頭前求救，並要求撥打急救電話，不料短短10多分鐘後不幸身亡。對此，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，大部分頭痛是良性的，造成猝死機率並不高，但若劇烈頭痛伴隨噁心、嘔吐、頸部僵硬、視力模糊、意識改變等症狀，需警覺可能代表腦出血或蜘蛛網膜下腔出血警訊，嚴重甚至可能造成死亡。

據報導，以直播販售女裝為主的「王炸姐」事發當時正在直播帶貨，期間突感身體不適，不久後，不斷摸後腦勺，表情痛苦，隨後突喊「不行了、不行了」，過程僅10多分鐘便不幸過世。黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，熬夜、壓力大、滑手機太久都可能出現頭痛，多數頭痛如緊張型頭痛或偏頭痛，以良性居多；然而在少數情況下，頭痛仍可能與猝死相關，也可能是大腦發出的最後警訊。

請繼續往下閱讀...

黃軒指出，最危險的一種頭痛稱為「爆炸性頭痛」（Thunderclap headache），這類頭痛可能代表腦出血或蜘蛛網膜下腔出血。常見原因包括：腦動脈瘤破裂、腦血管畸形、高血壓性腦出血，除了劇烈頭痛，還可能出現噁心、嘔吐、頸部僵硬、視力模糊、意識改變等症狀。此外，醫學研究指出，約10–15%的蜘蛛網膜下腔出血患者，往往在到醫院前就已死亡。

此外，黃軒表示，另種較少見但危險的疾病是腦靜脈栓塞，常見於年輕女性、產後或服用避孕藥者，症狀可能包括：持續頭痛、癲癇、視力模糊、意識下降，若未及時治療，可能造成腦腫脹甚至腦出血。

他並提醒，還有不能忽略的腦膜炎或腦炎，若頭痛合併發燒、頸部僵硬、畏光、意識混亂，也必須高度警覺。若是嚴重的細菌性腦膜炎，可能在24–48小時內快速惡化。

黃軒表示，臨床上醫師常用一個記憶法：SNOOP，只要符合以下其中1項，建議盡快就醫。

S：發燒或全身症狀。

N：神經症狀（麻木、癲癇）。

O：突然爆發型頭痛。

O：50歲後新出現頭痛。

P：頭痛型態突然改變。

黃軒強調，大部分頭痛不危險，但突然、劇烈、與平常不同的頭痛，很可能不是單純頭痛，而是大腦正在求救。

相關新聞請見

39歲網紅深夜直播猝死 疼痛10分鐘鏡頭前求救

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法