自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》39歲網紅深夜直播猝死 醫警：當心爆炸性頭痛5警訊

2026/03/12 11:32

女網紅「王炸姐」直播中頭部突然劇烈疼痛，短短10多分鐘後不幸身亡。（翻攝自微博）

女網紅「王炸姐」直播中頭部突然劇烈疼痛，短短10多分鐘後不幸身亡。（翻攝自微博）

〔健康頻道／綜合報導〕中國山西39歲女網紅「王炸姐」日前深夜直播帶貨，突然出現劇烈頭痛，當場在鏡頭前求救，並要求撥打急救電話，不料短短10多分鐘後不幸身亡。對此，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，大部分頭痛是良性的，造成猝死機率並不高，但若劇烈頭痛伴隨噁心、嘔吐、頸部僵硬、視力模糊、意識改變等症狀，需警覺可能代表腦出血或蜘蛛網膜下腔出血警訊，嚴重甚至可能造成死亡。

據報導，以直播販售女裝為主的「王炸姐」事發當時正在直播帶貨，期間突感身體不適，不久後，不斷摸後腦勺，表情痛苦，隨後突喊「不行了、不行了」，過程僅10多分鐘便不幸過世。黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，熬夜、壓力大、滑手機太久都可能出現頭痛，多數頭痛如緊張型頭痛或偏頭痛，以良性居多；然而在少數情況下，頭痛仍可能與猝死相關，也可能是大腦發出的最後警訊。

黃軒指出，最危險的一種頭痛稱為「爆炸性頭痛」（Thunderclap headache），這類頭痛可能代表腦出血或蜘蛛網膜下腔出血。常見原因包括：腦動脈瘤破裂、腦血管畸形、高血壓性腦出血，除了劇烈頭痛，還可能出現噁心、嘔吐、頸部僵硬、視力模糊、意識改變等症狀。此外，醫學研究指出，約10–15%的蜘蛛網膜下腔出血患者，往往在到醫院前就已死亡。

此外，黃軒表示，另種較少見但危險的疾病是腦靜脈栓塞，常見於年輕女性、產後或服用避孕藥者，症狀可能包括：持續頭痛、癲癇、視力模糊、意識下降，若未及時治療，可能造成腦腫脹甚至腦出血。

他並提醒，還有不能忽略的腦膜炎或腦炎，若頭痛合併發燒、頸部僵硬、畏光、意識混亂，也必須高度警覺。若是嚴重的細菌性腦膜炎，可能在24–48小時內快速惡化。

黃軒表示，臨床上醫師常用一個記憶法：SNOOP，只要符合以下其中1項，建議盡快就醫。

S：發燒或全身症狀。
N：神經症狀（麻木、癲癇）。
O：突然爆發型頭痛。
O：50歲後新出現頭痛。
P：頭痛型態突然改變。

黃軒強調，大部分頭痛不危險，但突然、劇烈、與平常不同的頭痛，很可能不是單純頭痛，而是大腦正在求救。

相關新聞請見

39歲網紅深夜直播猝死 疼痛10分鐘鏡頭前求救

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中