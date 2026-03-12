自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

傷口結痂別亂摳會留疤？ 整形外科醫師曝真相 網驚呼：長知識了

2026/03/12 11:00

疤痕示意圖。（法新社）

疤痕示意圖。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕許多人受傷後看到傷口結痂，多怕會留下疤痕而不去觸碰或摳除。不過，整型外科醫師潘致皓則發文破除這項「最常聽到的都市傳說」。他強調，傷口要漂亮，千萬別讓它結痂，同時分享正確處理傷口的做法。

「傷口結痂了，是不是快好了？」整形外科醫師潘致皓在Threads發文表示，經常被病患詢問，讓他不禁直呼「這大概是我最常聽到的都市傳說了」。

他解釋，很多人的迷思是結痂等於癒合，但結痂其實是由死皮與乾涸組織液組成的硬塊，就像馬路上的大石頭，會擋住負責修復的表皮細胞前進。此外，結痂後的皮膚乾燥緊繃，活動時容易裂開導致二次傷害。他指出，很多人為了「要不要摳結痂」天人交戰，其實只要受傷初期處理得當，根本不會產生結痂。

潘致皓分享，正確的做法是溫和地清潔傷口、移除不必要的壞死組織與結痂，並搭配合適的敷料，如人工皮或泡棉類敷料，來保持微濕潤又不會過濕的狀態，細胞就會在底下乖乖修復，表面完全不會結出那層又硬又黑的痂皮，「沒有結痂，就不會手癢想摳；不會硬摳，就不會流血留疤。與其事後看著結痂天人交戰，不如一開始就給傷口最好的保濕環境！」

他補充，以前年代沒有一些好的傷口敷料，結痂是傷口唯一的防護罩。現在醫材進步了，可以給細胞更好的「微濕潤」環境讓它修復。時代演變，放在過去未必是錯，只是現在醫學材料與學理進步讓大家有更好的方法了，「小時候真的都是這樣被教大的，但其實也不能怪以前的觀念啦。」

「長知識了！」貼文曝光後引發大批網友驚呼，紛紛留言表示，「難怪我每次把結痂摳掉反而都沒留疤，每次結痂都超癢的，實在好奇怎麼有人有辦法不摳掉它」、「欸這個觀念我小時候真的也搞錯，以為結痂代表快好了，原來一直在害自己啊」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中