傷口結痂別亂摳會留疤？ 整形外科醫師曝真相 網驚呼：長知識了

〔即時新聞／綜合報導〕許多人受傷後看到傷口結痂，多怕會留下疤痕而不去觸碰或摳除。不過，整型外科醫師潘致皓則發文破除這項「最常聽到的都市傳說」。他強調，傷口要漂亮，千萬別讓它結痂，同時分享正確處理傷口的做法。

「傷口結痂了，是不是快好了？」整形外科醫師潘致皓在Threads發文表示，經常被病患詢問，讓他不禁直呼「這大概是我最常聽到的都市傳說了」。

他解釋，很多人的迷思是結痂等於癒合，但結痂其實是由死皮與乾涸組織液組成的硬塊，就像馬路上的大石頭，會擋住負責修復的表皮細胞前進。此外，結痂後的皮膚乾燥緊繃，活動時容易裂開導致二次傷害。他指出，很多人為了「要不要摳結痂」天人交戰，其實只要受傷初期處理得當，根本不會產生結痂。

潘致皓分享，正確的做法是溫和地清潔傷口、移除不必要的壞死組織與結痂，並搭配合適的敷料，如人工皮或泡棉類敷料，來保持微濕潤又不會過濕的狀態，細胞就會在底下乖乖修復，表面完全不會結出那層又硬又黑的痂皮，「沒有結痂，就不會手癢想摳；不會硬摳，就不會流血留疤。與其事後看著結痂天人交戰，不如一開始就給傷口最好的保濕環境！」

他補充，以前年代沒有一些好的傷口敷料，結痂是傷口唯一的防護罩。現在醫材進步了，可以給細胞更好的「微濕潤」環境讓它修復。時代演變，放在過去未必是錯，只是現在醫學材料與學理進步讓大家有更好的方法了，「小時候真的都是這樣被教大的，但其實也不能怪以前的觀念啦。」

「長知識了！」貼文曝光後引發大批網友驚呼，紛紛留言表示，「難怪我每次把結痂摳掉反而都沒留疤，每次結痂都超癢的，實在好奇怎麼有人有辦法不摳掉它」、「欸這個觀念我小時候真的也搞錯，以為結痂代表快好了，原來一直在害自己啊」。

