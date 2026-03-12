自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

低溫特報恐10度以下 國健署教「護心3招」防心梗中風

2026/03/12 09:44

高血壓患者應早晚量血壓，且血壓值應維持在120/80 mmHg以下；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

高血壓患者應早晚量血壓，且血壓值應維持在120/80 mmHg以下；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕中央氣象署今天（12日）發布低溫特報，受輻射冷卻影響，新北市、新竹縣、苗栗縣局部地區有出現10度以下低溫的機率，為黃色燈號（寒冷）。

國民健康署署長沈靜芬提醒，氣溫偏低或日夜溫差過大，容易使血管強烈收縮、血壓升高，增加急性中風與心肌梗塞的風險。尤其是心血管疾病患者、三高族群及高齡長者等高危險群，更應留意低溫對健康的影響，外出時盡量避開氣溫較低的時段，並注意身體是否出現不適警訊。

為降低低溫對心血管健康的衝擊，國健署提出「護心3招」，提醒民眾從日常生活中做好健康管理。

●第一招：結伴同行避晨寒

國健署建議，民眾外出活動或運動時，應盡量避免清晨或夜晚低溫時段，可等氣溫回升後再出門；心血管疾病患者與高齡長者外出時最好結伴同行，彼此照應，一旦感到不適應立即停止活動並尋求協助。

●第二招：牢記徵兆，把握黃金救援期

若出現胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈等心臟病徵兆，或出現中風常見的「微笑困難、舉手無力、說話不清楚」等警訊，應立即撥打119並記下發作時間，切勿自行開車就醫，以免延誤治療時機。

●第三招：日常定期監控三高

國健署指出，30歲以上民眾可多利用免費成人預防保健服務，定期檢查血壓、血糖與血脂。一般建議血壓應維持在120/80 mmHg以下，空腹血糖70-99 mg/dL；血脂部分，低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）一般民眾應低於130 mg/dL。若數值持續高於建議標準，應進一步諮詢醫療人員。

沈靜芬提醒，除了做好低溫保暖，「定期監測三高」更是預防心血管疾病的重要關鍵；已有三高病史的慢性病患者務必依醫囑按時服藥，不可因自覺沒有症狀就自行停藥或減藥，透過日常健康管理與保暖措施，才能在氣候變化時降低心血管疾病風險。

