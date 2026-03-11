健康網》滅殺幽門桿菌大突破 台灣醫揭BAP療法有9大優點

頑強幽門桿菌是消化道潰瘍及胃癌的頭號兇手。中國醫藥大學台南市立安南醫院醫療副院長許秉毅即將赴南韓分享最新療法；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕幽門螺旋桿菌很頑強，是胃炎、胃潰瘍的元凶，更是被世界衛生組織（WHO）列為第一級致癌物，是引發胃癌的首要風險因子。中國醫藥大學台南市立安南醫院醫療副院長許秉毅將分享臨床治療新方針，只需要使用新型BAP療法（Bismuth-Amoxicillin-Vonoprazan），便能達到98%的高除菌率，且副作用輕微。

新型BAP療法（Bismuth-Amoxicillin-Vonoprazan）是許秉毅與高雄醫學大學教授吳登昌共同研發療法，許秉毅指出，不過這項新的療法需要一種新抑酸劑─福星定 （vonoprazan），目前健保尚未給付，預計下半年可望給付，可以讓體內的幽門螺旋桿菌除菌率提升。

許秉毅在臉書發文分享，自己即將啟程前往南韓參加「韓國幽門螺旋桿菌與上消化道研究學會第34屆年會」，針對「幽門螺旋桿菌的單一抗生素療法－未來治療的新方向」做專題演講。他指出，在臨床上使用新型BAP療法（Bismuth-Amoxicillin-Vonoprazan），具有9種優勢：

1.除菌率近100%。

2.對人類腸道好菌影響小：因為只用一種抗生素。

3.對環境的抗生素污染少：因為只用一種抗生素。

4.治療副作用少：只有6-10%，因為只用一種抗生素。

5.健保花費少：因為需要作螺旋桿菌救援治療的人次與花費少（每治療1000人可減少15萬6220元健保花費）。

6.減少治療幽門螺旋桿菌的碳排量：每治療1000人可以比使用標準三合療法減少4.35噸的碳排。

7.避免多重抗藥性幽門螺旋桿菌的產生 : 因為只用一種抗生素。

8.避免多重抗藥性腸道菌的產生：因為只用一種抗生素。

9.病人花費少：因為需要作螺旋桿菌救援治療的人少，所以需要重複來院的次數減少。

根據安南醫院衛教資料，幽門螺旋桿菌是一種喜歡寄生在胃內的細菌，雖然其發現是一場意外，亦很晚才被醫界發現，卻是造成消化道潰瘍及胃癌的頭號凶手。

安南醫院指出，幽門桿菌檢查的方法，分成「非侵入性」和「侵入性」兩大類：非侵入性檢查方式包括碳13尿素呼氣試驗、抽血和糞便檢查，其中碳13尿素呼氣檢查是現在最普遍的方法，由受檢者喝下藥水，再檢查呼氣出來的碳13含量，便可知道幽門桿菌感染是陰性或陽性；另一種抽血檢測抗體方式，通常需進一步檢測，因此較少作為檢測的標準。至於侵入性檢查，則是胃鏡檢查時，夾取一塊組織採樣進行化驗。一旦篩檢出幽門桿菌陽性，建議接受除菌治療。

