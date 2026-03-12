讓偏鄉弱勢出門更方便 伯立歐家園獲贈158萬交通車

伯立歐家園今年1月落成啟用，捐贈一輛價值158萬餘元的交通車，伯立歐家園舉行捐贈儀式。（記者陳冠備攝）

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會打造的「伯立歐家園」今年1月落成啟用，為重度身心障礙者及失智、失能長者提供安養與照顧服務，但園區初期缺乏交通車，影響偏鄉長者與身障者往返。富宇社會福利慈善事業基金會得知需求，捐贈一輛價值158萬餘元的交通車，昨在伯立歐家園舉行捐贈儀式，未來將投入接送服務，協助竹塘等彰化西南角偏鄉弱勢族群就醫與參與活動。

捐贈儀式在伯立歐家園廣場舉行，富宇慈善基金會執行長張宇承（中）將象徵車鑰匙的牌卡與158萬8千元車價牌卡。（記者陳冠備攝）

捐贈儀式在伯立歐家園廣場舉行，富宇慈善基金會執行長張宇承將車鑰匙的牌卡與158萬8千元車價牌卡，交到伯立歐創辦人陳忠盛及院長許秀月手中，場面溫馨動人。

張宇承表示，基金會長期關注偏鄉長者及身心障礙者需求，秉持「關懷弱弱、回饋社會」理念，此次捐車盼能協助家園強化交通服務，鼓勵弱勢族群走出家門、參與社區活動，實現在地老化與社會共融的目標。

陳忠盛指出，伯立歐家園服務對象多來自芳苑、竹塘、二林、大城等交通不便地區，交通接送一直是影響服務的重要關鍵。企業捐贈交通車，不僅補足硬體設備，也展現企業對長照與公益的支持。

伯立歐家園第一期工程已於今年1月落成，園區設有無障礙住宅、日照中心、伯立歐故事館、教堂與多功能活動中心，是彰化縣首座結合身心障礙者與弱勢長者照護的園區。

