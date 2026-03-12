快補打！新冠疫苗再加1劑 4月7日起「3族群」優先接種

疾管署宣布，4月7日起將提供65歲以上長者、55至64歲原住民，以及免疫不全或免疫力低下者再接種1劑新冠疫苗，與前1劑需間隔6個月。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者侯家瑜／台北報導〕疾管署宣布，4月7日起將提供65歲以上長者、55至64歲原住民，以及免疫不全或免疫力低下者再接種1劑新冠疫苗，與前1劑需間隔6個月。目前疫苗接種已逾166萬人，其中約75萬名長者可在4月底前接種第2劑，呼籲符合條件的民眾，能盡快接種公費疫苗，不僅能提升自身免疫保護力，也等於省下約4500元的疫苗費用。

疾管署副署長林明誠表示，本季新冠疫苗自2025年10月1日起開放接種。觀察近期重症病例發現，高風險族群仍以65歲以上長者（占73%）與具有慢性病史者（占81%）為主，其中超過9成重症患者未接種本季新冠疫苗。

林明誠指出，這一季新冠疫苗65歲以上長者接種率約20.8%，國外同年齡長者接種率大多介於40到50%間，疾管署希望透22縣市政府及醫療院所共同努力，將65歲以上長者接種率推升到40%。

林明誠也提醒，疫苗保護力會隨時間逐漸下降，因此建議已完成1劑且間隔滿6個月的長者及免疫不全族群儘快接種第2劑，以強化免疫力。若先前尚未接種疫苗的民眾，也可把握機會施打，以建立基本免疫保護力。民眾可選擇接種莫德納或Novavax疫苗，第2劑可與第1劑不同廠牌。

此次開放接種的「免疫不全或免疫力低下」族群，包括正在接受或1年內曾接受免疫抑制治療的癌症患者、器官或幹細胞移植患者、中度或重度先天免疫缺陷者、洗腎患者、HIV感染者，以及過去6個月內接受化療或放療者等。此外，其他經醫師評估免疫功能較低的患者，也可接種疫苗。

林明誠表示，不少民眾對新冠疫苗仍停留在早期接種後不適的印象，但其實現在的疫苗品質已大幅提升。早期因疫情緊急授權使用時，疫苗仍在快速開發階段，如當時接種AZ疫苗，每10萬劑約有140至150件不良事件通報，莫德納疫苗也約90至100件。隨著技術成熟與正式取得藥證，目前疫苗安全性已明顯提升。

他進一步說明，以本季疫苗為例，莫德納新冠疫苗不良事件通報為每10萬劑2.1件，Novavax疫苗約5.5件，整體平均約2.2件，與 流感疫苗每10萬劑約1.7件的不良事件通報率相當，安全性已接近流感疫苗。

林明誠強調，目前國內與國際間新冠病毒仍持續傳播，疫苗對目前流行的主要變異株仍具保護力。國內疫苗不良事件通報也已逐漸下降，整體安全性與流感疫苗相當，未發現需要立即採取措施的安全疑慮，民眾不必過度擔心副作用。

此外，政府也將公費新冠疫苗接種措施延長至2026年4月30日，開放滿6個月以上民眾皆可接種。疾管署呼籲民眾「扶老攜幼」一起接種疫苗，尤其家中若有65歲以上長者尚未接種，或已接種1劑且間隔滿6個月，應鼓勵長輩儘快接種，以保護自己與家人的健康，降低重症與死亡風險。

