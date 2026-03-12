赴美參展 成醫秀AI智慧遠距照護居家中風、安寧患者

成大醫院耳鼻喉部醫師洪上祐介紹參展主題。（成大醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕全球健康資訊科技重要盛會—2026 HIMSS Global Conference & Exhibition醫療資訊與管理系統學會暨展覽，近日在美國拉斯維加斯舉行，成大醫院院長李經維率團隊參與，展出成醫「AI智慧照護解決方案」，能透過即時生理數據監測、雲端資料與智慧警示機制，支援中風與安寧病人的居家遠距照護，實踐醫院與社區之間的照護串聯。

成大醫院指出，此次赴美參展主軸聚焦「智慧自我評估與AI遠距照護應用」，呈現成醫結合臨床專業、人工智慧與健康科技的創新實踐，體現以病人為中心、以數據為基礎的智慧照護模式。

成大醫院團隊與美國HIMSS醫療展國際專業人員現場交流。（成大醫院提供）

其中，「AI智慧照護解決方案」整合QOCA apc照護包，透過即時生理數據監測、雲端資料整合與智慧警示機制，支援中風及安寧病人的居家遠距照護。此系統可協助醫療團隊即時掌握病況，強化風險預警與照護連續性，提升整體照護效率與品質，並實踐醫院與社區之間的照護串聯作為。

另，成醫咀嚼吞嚥中心與成功大學資訊工程團隊也共同研發「AI輔助吞嚥功能評估工具」，運用頸部聽診之吞嚥聲音分析，建立非侵入式的智慧評估模式，可於社區及居家環境進行自我檢測與長期追蹤，展現智慧醫療於預防與臨床延伸照護上的應用潛力。

李經維表示，醫療的核心在於患者健康與整體福祉，智慧醫療不僅是科技升級，更是醫療服務模式的進化。成大醫院結合學術研究、臨床實務與創新科技能量，持續深化智慧照護發展，同時積極與國際專業團隊人才交流，拓展跨國合作機會，推動台灣智慧醫療之發展性與影響力。

成大醫院團隊與美國HIMSS醫療展官方代表Mr, Simon Lin（左三）合影。

左起：成醫臨床創新研發中心邱品瑄資訊技師、李經維院長、Mr. Simon Lin, Managing Director, APAC & Vice President, HIMSS、成醫臨床創新研發中心蔡依珊主任、耳鼻喉部洪上祐醫師、資訊室陳銘宏組長。（成大醫院提供）

