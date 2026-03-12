自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

嘉基赴菲義診 助少女重拾行走希望

2026/03/12 11:02

嘉基醫療短宣隊訪視完成足部矯正手術的少女（右）。（嘉基提供）

嘉基醫療短宣隊訪視完成足部矯正手術的少女（右）。（嘉基提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義基督教醫院醫療短宣隊日前到菲律賓東內格羅斯省偏鄉展開義診服務，為當地居民提供診療、牙科處置、中醫調理與健康諮詢，兩天共服務近700人次，也特別為一名患有足部畸形的少女完成足部矯正手術，為她帶來重新邁步人生的希望。

嘉基表示，醫療短宣隊於本月4至9日前往菲律賓東內格羅斯省偏鄉展開義診服務，集結內科、牙科與中醫等多專科團隊，為Manjuyod（曼胡約德）與Bais（拜伊斯）地區居民提供診療、牙科處置、中醫調理與健康諮詢，兩天共服務近700人次。

嘉基醫療短宣隊到菲律賓東內格羅斯省偏鄉展開義診服務。（嘉基提供）

嘉基醫療短宣隊到菲律賓東內格羅斯省偏鄉展開義診服務。（嘉基提供）

嘉基醫療短宣隊捐贈一台醫療電燒機給拜伊斯地區醫院。（嘉基提供）

嘉基醫療短宣隊捐贈一台醫療電燒機給拜伊斯地區醫院。（嘉基提供）

東內格羅斯省部分偏鄉地區醫療資源相對有限，不少居民平時難以獲得完整醫療照護。義診期間，許多民眾一早便前來排隊等候看診，醫療團隊除了提供疾病診療與牙科治療，也透過中醫調理與健康諮詢協助居民改善長期不適與生活習慣。

除了臨床醫療服務外，醫療短宣隊同時捐贈一台醫療電燒機給拜伊斯地區醫院（Bais District Hospital），協助當地醫護人員在外科處置與手術過程中更有效率地進行止血與組織處理，提升醫療安全與品質。

短宣隊領隊、嘉基國際長陳俊和醫師說，去年短宣時，在當地發現一名少女因先天足部結構異常，長期行走困難，也因外觀差異而缺乏自信，生活與求學都受到影響。

陳俊和說，團隊返台後，即開始規劃後續醫療協助，並在此次行動中攜帶更完整的設備與專業人力，為她進行足部矯正手術，手術順利完成後，少女的足部外觀明顯改善，也有助於提升未來行走與日常生活能力。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中