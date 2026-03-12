自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

甩掉脂肪更「逆轉」糖尿病前期！ 醫：體重管理是找回健康關鍵

2026/03/12 10:10

連薪甯醫師說，體重管理藥物並非取代生活調整。（新竹臺大分院提供）

連薪甯醫師說，體重管理藥物並非取代生活調整。（新竹臺大分院提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕許多民眾健檢發現血糖紅字後容易焦慮，卻不知如何處理。45歲L女士今年健康檢查發現糖化血色素5.9%，已屬糖尿病前期，前往新竹臺大分院家庭醫學部求診。在醫療團隊評估與規劃下，透過體重管理藥物輔助並配合生活型態調整，半年內減重9公斤，糖化血色素降至5.4%，血糖恢復正常範圍。

L女士身高168公分、體重90公斤，長期受體重困擾，平時工作忙碌、外食與應酬頻繁。她曾嘗試節食與減少澱粉攝取，但往往難以持續。今年健檢出現血糖異常後，才意識到代謝問題已影響健康，進而積極就醫與接受體重管理。

新竹臺大分院家庭醫學部醫師連薪甯醫師表示，糖尿病前期並非疾病診斷，而是重要的健康警訊，代表身體已出現「胰島素阻抗」，也就是細胞對胰島素反應變差，血糖開始升高。若未及時介入，未來5至10年內發展為糖尿病的機率大幅增加，同時心血管疾病風險也會上升。

體重管理不只是外觀變瘦，更重要是減少體脂肪、改善代謝。以L女士為例，雖減重9公斤，但身體組成分析顯示減少的主要為脂肪，肌肉量幾乎未流失，這正是理想的代謝改善結果。

對於民眾常見的用藥疑慮，連薪甯說，體重管理藥物並非取代生活調整，而是在專業評估下協助降低飢餓感與血糖波動，幫助病人在生活型態改變過程中較能持續執行。藥物的角色是過渡輔助，真正關鍵仍是飲食選擇與進食節奏的建立。

她強調，減重並不是意志力競賽，而是身體、生活環境與醫療團隊共同合作的結果。透過醫師與營養師等跨專業照護與循序漸進的減重策略，可讓身體逐步回到健康代謝狀態。

糖尿病前期是「還來得及調整」的階段。民眾若健檢發現血糖異常，應及早接受評估與介入治療，比起單純擔心是否需要用藥，更重要的是建立正確代謝觀念與長期生活習慣。及早管理體重與飲食，有助遠離糖尿病及相關慢性疾病風險。

