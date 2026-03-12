自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》別再錯怪大豆油！ 營養師揭2大證據還它清白

2026/03/12 08:23

營養師曾建銘指出，炒菜用大豆油不是引發系統性慢性發炎的真凶，而是那些超加工食品與市售炸物；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師曾建銘指出，炒菜用大豆油不是引發系統性慢性發炎的真凶，而是那些超加工食品與市售炸物；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一聽到「大豆油、Omega-6」，許多人就避之唯恐不及，認為它是慢性發炎的毒藥。營養師曾建銘指出，從實證醫學與生化代謝來看，其實都「錯怪」它了！

曾建銘在臉書專頁「吃對營養所｜建銘營養」發文分享，從2個證據來看真的要還大豆油清白：

●降低3成心血管疾病：
根據美國心臟協會（AHA）的科學聲明，若將飲食中5%總熱量的「飽和脂肪（SFA）」替換為「多元不飽和脂肪（PUFA，多數為大豆油或玉米油）」，能顯著降低約 30%的心血管疾病（CVD）發生率。國際指引更是建議PUFA應佔總熱量的7-10%，而非完全戒除。

●發炎是「組織修復」的必經之路：
在生化途徑中，Omega-6會轉換出白三烯素 B4（LTB4）與前列腺素E2（PGE2）。
這兩者常被貼上「促進發炎」標籤，但實際上，LTB4能精準引導嗜中性白血球前往感染處；PGE2則促使血管擴張、增加通透性，讓免疫大軍順利抵達救援。沒有 Omega-6的適度發炎反應，身體受傷時根本無法啟動自我修復！

曾建銘表示，其實現代人Omega-6攝取失衡，主因不是「在家炒菜用大豆油」，而是吃下太多結合了「精製劣質油、高糖、精緻澱粉」的超加工食品與市售炸物。這才是引發系統性慢性發炎的真凶。

他建議大家在炒菜用大豆油或芥花油，涼拌用橄欖油。透過不同油品輪替，自然平衡脂肪酸比例，還能攝取多樣植化素與維生素E。並增加Omega-3的絕對量。他認為，與其焦慮戒除Omega-6，不如每週吃2-3次秋刀魚、鯖魚。藉由腸胃消化原態魚肉，EPA/DHA能更平緩、穩定地進入血液，代謝吸收率更佳！

