健康網》限時進食可穩糖還助減重？ 醫解析研究真相

研究顯示，當民眾將每天的進食時間集中在8-10小時內，可能有助於改善血糖與體重；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近年「168斷食」與限時進食相當熱門。桃園文新診所院長戴曉芙指出，一項研究特別針對代謝症候群的成年人進行分析，發現若將每日進食時間限制在8-10小時內，可能有助於改善血糖與體重。

限時進食真的有效嗎？戴曉芙在粉絲專頁「Dr.戴曉芙丨耳鼻喉 x 生活醫學觀察所」發文分享，這幾年，限時進食突然變得很流行。不少人會把每天的進食時間限制在8小時左右，希望改善體重或血糖。

請繼續往下閱讀...

她提及，2024年發表於《Annals of Internal Medicine》的一項隨機對照試驗，研究對象為代謝症候群的成年人。所有受試者皆接受標準健康建議與藥物治療，其中一組額外採取限時進食，也就是每天只在8至10小時內進食。很多人熟悉的 「168 斷食」，進食時間大約就是8小時，和這項研究的設計其實很接近。

研究追蹤3個月後發現，採取限時進食的族群在多項代謝指標上出現改善，包括糖化血色素平均下降約0.10%，同時體重減輕、腹部脂肪也明顯減少。值得注意的是，在參與者已經接受藥物治療與健康生活建議的情況下，仍然觀察到血糖進一步改善。

研究者推測，這些變化可能與幾個因素有關，包括：進食時間縮短後，很多人會 自然減少熱量攝取；規律的進食時間，可能與人體生理節律有關，對代謝系統較有利。

戴曉芙總結，這項研究提供了一項值得參考的觀察，當民眾將每天的進食時間集中在8-10小時內，可能有助於改善血糖與體重。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法