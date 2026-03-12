健康網》嬰幼兒奶粉怎麼挑？醫解析無乳糖、水解蛋白

許多新手爸媽不知道何謂「無乳糖」與「水解蛋白」奶粉，特別是碰上寶寶腸胃不適或過敏時。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕許多新手爸媽在面對寶寶腸胃不適或過敏時，常在「無乳糖」與「水解蛋白」之間糾結。高雄杏心耳鼻喉科診所醫師許孟哲在臉書粉專「許孟哲 耳鼻喉科醫師」解說，兩者都屬於「特殊配方」，但解決的問題完全不同。一個是針對「糖分」消化不良，另一個則是針對「蛋白質」過敏。選錯了，不僅症狀沒改善，還可能讓寶寶白白受苦。

一般嬰兒配方奶粉：模擬母乳的標準。一般奶粉是為了健康寶寶設計的，成分最接近母乳結構，成分如下：

• 蛋白質：完整的牛奶蛋白（乳清蛋白與酪蛋白）。

• 碳水化合物：乳糖為主，能提供能量。

• 脂肪與微量元素：提供必需脂肪酸、維生素與礦物質。

無乳糖奶粉：當寶寶無法消化乳糖時，乳糖會在腸道發酵產生氣體與酸性糞便。換掉「醣類」，減輕腸道產氣與腹瀉壓力。

• 成分調整： 完全去除乳糖，常見改由麥芽糊精或葡萄糖聚合物代替。

• 其餘營養結構：蛋白質、脂肪、維生素與礦物質等仍然與一般奶粉差不多。

• 適用對象：急性腸胃炎患者（腸黏膜受損導致暫時性乳糖酶缺乏）、先天性乳糖不耐症。

水解蛋白奶粉：透過水解技術將大分子蛋白質「剪碎」，讓免疫系統不易過敏。改變「蛋白質結構」，降低致敏性並幫助消化。

• 成分調整： 將蛋白質切割成小分子（部分水解或完全水解或胺基酸配方）。

• 其餘營養結構：乳糖、脂肪、維生素與礦物質等仍然與一般奶粉差不多。

• 適用對象： 某些異位性皮膚炎患者、牛奶蛋白過敏患者；水解蛋白奶粉分類較複雜，治療的對象也不盡相同。

許孟哲提醒，選對配方，是給寶寶腸胃最好的支持。奶粉沒有好壞之分，只有「適不適合」當下的身體狀況。如果寶寶只是短期腹瀉，選無乳糖是為了止損；如果寶寶長期受皮疹或腸胃慢性發炎所苦，水解蛋白則是為了減敏。在更換特殊配方奶之前，建議先諮詢醫師。透過醫師的診斷，精準判斷是「糖」的問題還是「蛋白質」的問題，才能讓寶寶喝得健康，爸媽也少走冤枉路！

