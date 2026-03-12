健康網》益生菌、益生元、後生元差在哪？ 營養師解析一次懂

專家表示，想維持腸道健康，益生菌、益生元與後生元就像腸道生態中的3大關鍵角色，彼此互相合作，才能維持腸道環境穩定；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕民眾對於什麼是「益生元、益生菌、後生元」這3者的差別，經常一頭霧水，營養師林俐岑表示，如果將腸道環境想像成餐廳的話，益生元就是食材，益生菌則像廚師，最後料理出後生元這道好菜。也就是說，想維持腸道健康，益生菌、益生元與後生元就像腸道生態中的3大關鍵角色，彼此互相合作，才能維持腸道環境穩定。

林俐岑在臉書粉專「林俐岑營養師的小天地」發文分享，益生元、益生菌、後生元這3者重要的守護腸道健康的「三劍客」。腸道環境若把它想像成一座工廠的話，它們3者在工廠裡的角色，就如同原料、員工與產品，一條龍的模式，維持腸道健康，缺一不可。她進一步分析益生元、益生菌與後生元的功能：

●益生元

人體無法消化，但能被益生菌利用的「食物」它們是益生菌的能量來源，讓益生菌長得更好。

沒有益生元，益生菌就無法在腸道內大量繁殖或發揮作用，像是膳食纖維、寡糖、半乳寡糖等，存在於牛蒡、洋蔥、香蕉等蔬果中。

●益生菌

對人體有益的「活微生物」，通常是好菌或酵母菌，這幾年更多著重在有機能性調理的特殊菌株。它們是腸道生態系統中的「好員工」，負責抑制壞菌、調節免疫力，例如，優格、納豆、泡菜中的乳酸菌，或比菲德氏菌都是腸道基本款的好菌。

●後生元

益生菌在消化（發酵）益生元後，所產生的代謝副產物或是菌體碎片。這是這幾年最新研究的重點，益生菌對人體的好處，很大一部分來自於這些「後生元」。

在早期大家會一直強調活菌數，甚至很多人認為只有活菌才有效，其實已有非常多研究及科學家認為死菌的菌體，或是益生菌代謝後的產物（複合物質）更能直接調整體質、抗發炎，而且不需像益生菌一樣擔心「活菌率」的問題。

後生元是複合物非單一物質，包括短鏈脂肪酸（SCFAs）、維生素B群、有機酸、菌體成分等。

林俐岑提到，只吃益生菌卻不給益生元，好菌很難存活。日常補充益生菌及益生質，可以維持腸道健康，也就是說，只有3者並存，腸道的微生態才能達成長期穩定的循環。

