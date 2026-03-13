自由電子報
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》痘痘一直反覆冒？ 醫揭關鍵在這3件事

2026/03/13 15:31

痘痘治療不應只是急救式消痘，而是需要長期管理；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人長痘痘時，通常想急著擦藥或更換保養品，希望快速消痘，但過沒多久卻又反覆冒出。黎安瑟診所院長方宇心指出，想要真正穩定膚況，關鍵在3件事：控制發炎、調整皮脂腺活性，以及穩定容易復發的體質。

方宇心在臉書粉專「方宇心醫師」發文分享，痤瘡在醫學上屬於慢性發炎性毛囊皮脂腺疾病。它不是單一原因，而是皮脂分泌、毛囊角化、C. acnes與發炎反應共同作用的結果。如果只做「短期消痘」，很容易反覆。他並進一步分析，想讓皮膚保持穩定，關鍵在3件事：

●控制發炎

痘痘本質是發炎，多數外用藥需6–8週觀察整體趨勢，發炎期避免頻繁換產品或過度刺激，治療目標是降低整體發炎活性，而不是只消某一顆。

●控制皮脂腺活性

洗臉能減少表面油脂，但無法改變皮脂腺本身的分泌驅動。皮脂分泌常與雄性素刺激、壓力荷爾蒙、睡眠不足、高升糖飲食（如：奶茶、甜食、精緻澱粉）等有關，規律作息與飲食管理，對穩定油脂有幫助。

●穩定復發體質

從西醫角度，痤瘡屬慢性疾病，需要長期管理。從中醫角度，臨床常見與濕熱內蘊（油脂旺、反覆紅腫）、肺胃熱盛（額頭粉刺多）、脾胃失調（易腹脹、便秘）、經前易加重者，常見與肝鬱/衝任失調相關，但仍需個別辨證。

方宇心強調，西藥之外，中醫調理協助調整睡眠節律、壓力反應、腸胃運化功能等，整體穩定後，通常較不容易反覆。

方宇心總結，痘痘治療不應只是急救式消痘，而是需要長期管理。透過控制發炎、穩定油脂分泌並調整體質，搭配中西醫整合治療，才能從根本降低痘痘反覆發作的機會。

