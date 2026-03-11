美研究開發新化合物 或能保護腸道手術後肝臟

美國研究開發出實驗性化合物，可能在患者經歷重大腸道手術後保護其肝臟。圖為示意圖。（擷自shutterstock）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國一項研究中開發出的實驗性化合物，可能在患者經歷重大腸道手術後保護其肝臟。此研究發表在《胃腸病學》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，當部分小腸嚴重受損或壞死時，外科醫師可能需要切除受損組織。雖然這種手術可以挽救患者的生命，但這種被稱為根治性小腸切除術的手術，可能引發嚴重的長期併發症。某些患者會因手術產生進行性肝損傷甚至肝衰竭，最終可能需要肝臟移植。

對此美國聖路易斯華盛頓大學醫學院的研究團隊，開發出實驗性化合物WUSTL0717。針對小鼠的實驗表明，這種化合物可能有助於保護肝臟，同時也能提高小腸手術後人體對營養素的吸收能力。

化合物WUSTL0717最初由1家製藥公司發現，但從未上市。在本研究中該化合物由華盛頓大學醫學院麻醉學副教授、藥物化學專家、研究共同作者埃爾根迪（Bahaa Elgendy）博士合成。

研究團隊給小鼠口服該化合物後發現，它主要集中在腸道內，而不是廣泛循環於全身。之後研究團隊進一步探討，WUSTL0717是否能夠緩解小腸切除術後常見的嚴重體重下降，小鼠在手術3週後接受該化合物的治療。

研究結果顯示，與未接受治療的小鼠相比，接受WUSTL0717治療的小鼠能更有效吸收營養，體重增加更多。這表明該化合物可能有助於解決腸道縮短患者面臨的主要挑戰之一。

研究團隊也檢測了該化合物對肝臟的影響。研究成員確認，該療法有助於預防纖維化，即疤痕組織的形成。疤痕組織會干擾正常肝功能。

研究團隊表示，研究目標是研發1種能夠保護肝功能並減少小腸手術患者肝移植需求的治療藥物。研究為開發此類療法提供一條充滿希望​​的途徑。

