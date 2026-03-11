自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

美研究開發新化合物 或能保護腸道手術後肝臟

2026/03/11 13:43

美國研究開發出實驗性化合物，可能在患者經歷重大腸道手術後保護其肝臟。圖為示意圖。（擷自shutterstock）

美國研究開發出實驗性化合物，可能在患者經歷重大腸道手術後保護其肝臟。圖為示意圖。（擷自shutterstock）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國一項研究中開發出的實驗性化合物，可能在患者經歷重大腸道手術後保護其肝臟。此研究發表在《胃腸病學》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，當部分小腸嚴重受損或壞死時，外科醫師可能需要切除受損組織。雖然這種手術可以挽救患者的生命，但這種被稱為根治性小腸切除術的手術，可能引發嚴重的長期併發症。某些患者會因手術產生進行性肝損傷甚至肝衰竭，最終可能需要肝臟移植。

對此美國聖路易斯華盛頓大學醫學院的研究團隊，開發出實驗性化合物WUSTL0717。針對小鼠的實驗表明，這種化合物可能有助於保護肝臟，同時也能提高小腸手術後人體對營養素的吸收能力。

化合物WUSTL0717最初由1家製藥公司發現，但從未上市。在本研究中該化合物由華盛頓大學醫學院麻醉學副教授、藥物化學專家、研究共同作者埃爾根迪（Bahaa Elgendy）博士合成。

研究團隊給小鼠口服該化合物後發現，它主要集中在腸道內，而不是廣泛循環於全身。之後研究團隊進一步探討，WUSTL0717是否能夠緩解小腸切除術後常見的嚴重體重下降，小鼠在手術3週後接受該化合物的治療。

研究結果顯示，與未接受治療的小鼠相比，接受WUSTL0717治療的小鼠能更有效吸收營養，體重增加更多。這表明該化合物可能有助於解決腸道縮短患者面臨的主要挑戰之一。

研究團隊也檢測了該化合物對肝臟的影響。研究成員確認，該療法有助於預防纖維化，即疤痕組織的形成。疤痕組織會干擾正常肝功能。

研究團隊表示，研究目標是研發1種能夠保護肝功能並減少小腸手術患者肝移植需求的治療藥物。研究為開發此類療法提供一條充滿希望​​的途徑。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中