健康網》攝護腺藥物 吃了會「不行」？ 醫解析

〔健康頻道／綜合報導〕熟齡朋友在對抗攝護腺肥大時，總會憂心，若服用攝護腺藥物，恐影響性生活。宜蘭好幸福泌尿科診所院長連繼志在臉書粉專「小鎮鳥與齒醫師の日常」說明，有部分熟齡朋友在聽到需要使用攝護腺藥物，讓排尿更順暢時，不約而同地會問「吃攝護腺藥物會不行嗎」？對此連繼志說明，有部分是因為藥物造成逆行性射精；且若是硬度降低，

連繼志表示，其實不是不舉，而是變成空包彈。目前治療攝護腺肥大最主流的藥物，就是甲型交感神經阻斷劑（alpha blocker）。其主要的作用是「放鬆攝護腺、膀胱頸（膀胱出口的構造）和尿道的平滑肌」，讓尿尿變得更寬敞、變得更順暢。

連繼志表示，因為肌肉放鬆了，在射精的瞬間，膀胱頸的「門」關不緊。導致原本應該要被關閉的膀胱頸擋住的精液，被偷偷的是放回去膀胱中的尿液裡，這就稱為「逆行性射精」（Rejaculate Ejaculation），或是精液量變得很少。所以，您在性行為的時候依然可以感到高潮，只是射不出東西，變成俗稱的「乾性高潮」或者「空包彈」。

為什麼會覺得硬度變差了？連繼志表示，從藥物的原理來看，這類藥物不會抑制勃起。可能原因有：

一、心因性勃起功能障礙：其實很多時候，是因為發現「射不出東西」後，心裡產生了慌張與壓力。這種心理壓力才是導致後續勃起硬度變差的真正元凶。

二、兩者之間的共病性：另外，攝護腺肥大本身也常與勃起功能障礙伴隨發生，兩者的發生時間幾乎重疊。（如一氧化氮 NO/cGMP 路徑活性降低、骨盆腔動脈粥狀硬化造成缺血、自主神經系統過度活化等）。有時候患者覺得是「吃藥後」出現勃起功能障礙，但實際上其實是疾病本身的自然進程，或是夜尿改善後性生活頻率增加，才讓患者「察覺」到原有的勃起功能已經衰退。

三、血流動力學改變（全身血壓下降）：較早期的非選擇性 Alpha-blocker，如 Doxazosin, Terazosin容易引起血管擴張與血壓下降（甚至姿勢性低血壓）。全身系統性血壓的降低，可能導致陰莖海綿體灌注壓不足，進而影響勃起的硬度與維持時間。

總而言之，這時候發生了勃起功能障礙，可能是身體的自然變化（也就是老化），不完全是藥物造成的。

遇到這種狀況怎麼辦？連繼志表示，最重要的一點是：千萬不要自己停藥！「空包彈」的現象是暫時的，只要停藥或者換藥就會完全恢復正常，精液跟著尿液排出也對身體完全無害。如果您真的很在意這個副作用，請在門診時勇敢提出來！醫師可以進行下列處置：更換其他種類的攝護腺藥物；調整服藥的時間或劑量；使用能同時保養攝護腺與改善勃起功能的雙效藥物。

