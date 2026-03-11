肩痛卡關開春後暴增3成 衛福部新營醫院治療有新武器

透過超音波定位找到痛點再震波治療。（新營醫院提供）

〔記者楊金城／台南報導〕年後，衛福部新營醫院復健科門診最近熱鬧滾滾，醫師倪昊白發現「肩膀不舉」的病患比春節前暴增3成，其中「五十肩」與「鈣化性肌腱炎」正是最會躲在筋骨裡的隱形刺客，春天氣候多變也讓這些問題更容易惡化。

倪昊白今天（11日）指出，春節前、後因民眾拚命大掃除、搬重物，有的因久坐打牌、滑手機，血液循環變差，肩膀就像生鏽的齒輪一樣「卡死」；開春後因氣溫忽冷忽熱，更易引發肩頸肌肉緊繃或舊傷復發，讓原本的微損傷雪上加霜。

倪昊白說，「很多患者以為多休息就會好，結果開工後肩膀反而越來越僵硬，這就是典型的五十肩徵兆！」急性發作常讓人痛到半夜「懷疑人生」，加上春季濕氣重，肩痛更容易拖成慢性。

新營醫院對這群「卡關」的病友，祭出了復健科的「體外震波治療 （ESWT），這項治療不需要動刀、也不用打針，對於怕痛或擔心手術風險的長輩來說，簡直是救星。

使用體外震波就像是筋骨疼痛的「狙擊手」，在超音波精確定位後可以「精準拆彈」，透過高能量壓力波，直接對準深層的鈣化沉積物進行拆解。（醫院提供）

倪昊白解釋，體外震波就像是筋骨疼痛的「狙擊手」，在超音波精確定位後可以「精準拆彈」，透過高能量壓力波，直接對準深層的鈣化沉積物進行拆解，讓身體自然吸收，告別頑固痛點。「啟動修復」震波能喚醒受損的組織，促進微循環，讓老舊、發炎的肌腱重獲新生，同時緩解春季濕氣引起的沉重感。

倪昊白說，體外震波每次治療約15分鐘，做完即走，完全不影響工作，非常適合節後想趕快恢復戰力的上班族。民眾如果肩膀痠痛，別再只會「轉脖子、拉拉筋」，如果已經出現關節僵硬，錯誤的拉扯反而會讓發炎加劇，如有春季常見的肩頸疲勞與呼吸道相關痠痛，應儘速就醫。

