自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

肩痛卡關開春後暴增3成 衛福部新營醫院治療有新武器

2026/03/11 12:03

 

透過超音波定位找到痛點再震波治療。（新營醫院提供）

透過超音波定位找到痛點再震波治療。（新營醫院提供）

〔記者楊金城／台南報導〕年後，衛福部新營醫院復健科門診最近熱鬧滾滾，醫師倪昊白發現「肩膀不舉」的病患比春節前暴增3成，其中「五十肩」與「鈣化性肌腱炎」正是最會躲在筋骨裡的隱形刺客，春天氣候多變也讓這些問題更容易惡化。

倪昊白今天（11日）指出，春節前、後因民眾拚命大掃除、搬重物，有的因久坐打牌、滑手機，血液循環變差，肩膀就像生鏽的齒輪一樣「卡死」；開春後因氣溫忽冷忽熱，更易引發肩頸肌肉緊繃或舊傷復發，讓原本的微損傷雪上加霜。

倪昊白說，「很多患者以為多休息就會好，結果開工後肩膀反而越來越僵硬，這就是典型的五十肩徵兆！」急性發作常讓人痛到半夜「懷疑人生」，加上春季濕氣重，肩痛更容易拖成慢性。

新營醫院對這群「卡關」的病友，祭出了復健科的「體外震波治療 （ESWT），這項治療不需要動刀、也不用打針，對於怕痛或擔心手術風險的長輩來說，簡直是救星。

使用體外震波就像是筋骨疼痛的「狙擊手」，在超音波精確定位後可以「精準拆彈」，透過高能量壓力波，直接對準深層的鈣化沉積物進行拆解。（醫院提供）

使用體外震波就像是筋骨疼痛的「狙擊手」，在超音波精確定位後可以「精準拆彈」，透過高能量壓力波，直接對準深層的鈣化沉積物進行拆解。（醫院提供）

倪昊白解釋，體外震波就像是筋骨疼痛的「狙擊手」，在超音波精確定位後可以「精準拆彈」，透過高能量壓力波，直接對準深層的鈣化沉積物進行拆解，讓身體自然吸收，告別頑固痛點。「啟動修復」震波能喚醒受損的組織，促進微循環，讓老舊、發炎的肌腱重獲新生，同時緩解春季濕氣引起的沉重感。

倪昊白說，體外震波每次治療約15分鐘，做完即走，完全不影響工作，非常適合節後想趕快恢復戰力的上班族。民眾如果肩膀痠痛，別再只會「轉脖子、拉拉筋」，如果已經出現關節僵硬，錯誤的拉扯反而會讓發炎加劇，如有春季常見的肩頸疲勞與呼吸道相關痠痛，應儘速就醫。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中