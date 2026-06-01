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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

不一定是好東西！國衛院解密外泌體「黑盒子」 療效先看「4大特性」

2026/06/01 12:09

國衛院團隊分別針對「具有肺轉移傾向的乳癌細胞」與「間質幹細胞」所分泌的外泌體進行研究，解密外泌體機轉。（記者林志怡攝）

國衛院團隊分別針對「具有肺轉移傾向的乳癌細胞」與「間質幹細胞」所分泌的外泌體進行研究，解密外泌體機轉。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕近年來「外泌體」相關應用廣受各界關注，但國衛院細胞及系統醫學研究所副所長李華容提醒，外泌體本質上是精密的導航載體，不見得全都有利於人體，在評估療效時，應特別注意來源細胞的特定狀態、囊泡內的內容物與有效成分、進入體內後的分布情況，以及精準抵達病灶的能力等。

李華容指出，「外泌體」是「細胞外囊泡（EVs）」中的一種，而過去外泌體像是一個「黑盒子」，曾被視為細胞丟出來的「垃圾袋」，後來變成市場上模糊的「萬靈丹」，其成分與作用原理了解仍相當有限，國衛院團隊分別針對「具有肺轉移傾向的乳癌細胞」與「間質幹細胞」所分泌的外泌體進行研究。

針對具有肺轉移傾向的乳癌細胞，李華容指出，此類細胞表面存在特殊的表面醣化修飾，使癌細胞取得「肺部通行證」，並定居形成病灶，顯示癌細胞轉移過程具有非常明確目標性，就像「包裹糖衣的毒藥」。

李華容也提到，在癌細胞真正轉移前，癌細胞就會開始釋放具有類似醣化修飾的EVs，改變肺部血管的通透性，協助癌細胞在遠端器官落腳，換言之，此類EVs可說是癌細胞轉移前的「先鋒干擾作戰」幫凶，與大眾所熟悉的「外泌體有利於人體」的印象不同。

不過，李華容表示，在間質幹細胞分泌的EVs中，有一部分具有神經修復潛力，此類外泌體具有生物活性的脂質型代謝性小分子，可穩定遞送至受損神經組織，促進神經結構修復、降低組織傷害後的膠質反應，改善腦損動物的學習認知表現，屬於具有治療潛力的EVs。

李華容強調，EVs可能對人體產生好的影響，也可能造成壞的影響，解構外泌體為何有效，可使療效走向可解析、可驗證與可品管，團隊也透過這次研究建立EVs標記與影像追蹤平台，用以觀察EVs在受損腦區的累積情況，可用於驗證其組織特異性遞送能力，作為未來重要的追蹤工具。

因此，研究團隊呼籲，未來EVs治療重點在於「可被定義、可被檢測、可被追蹤、可被驗證」的完整品質標準，才能保障病人安全、避免市場亂象，相關研究已發表於國際權威期刊《Cancer Research》、《Journal of Extracellular Vesicles》以及醫藥品查驗中心《當代醫藥法規月刊》專欄。

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