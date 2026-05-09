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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》涼拌菜看似清爽也藏雷 營養師曝高鹽、高熱量2陷阱

2026/05/09 06:32

好食課營養師楊哲雄表示，涼拌菜具有消暑增食慾等好處，但應多吃原味、少加醬，才不會誤踩2大地雷，讓健康大打折扣；示意圖。（圖取自photoAC）

好食課營養師楊哲雄表示，涼拌菜具有消暑增食慾等好處，但應多吃原味、少加醬，才不會誤踩2大地雷，讓健康大打折扣；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣一熱，餐桌上少不了清爽開胃的涼拌菜，不僅吃起來消暑，也能增加蔬菜攝取量。對此，好食課營養師楊哲雄（Oliver）表示，涼拌菜具有保留營養、助消暑、增食慾等好處，也建議加入蛋白質、水果，可讓營養完整助消化。不過，他也提醒，涼拌菜仍要多吃原味、少加醬，才不會誤踩2大地雷，讓健康大打折扣。

涼拌菜3好處

楊哲雄於臉書粉專「好食課」發文表示，攝取消暑又營養的涼拌菜，包括以下3大好處：

保留營養：涼拌菜的製作及食用，多以汆燙及生食為主，比起長時間加熱烹煮炒炸的蔬菜，保留了更多的鉀、鎂等礦物質及維生素C。

有助消暑：製作涼拌菜除了免去於廚房開大火，製造油煙以外，鉀及水分也可幫助排汗除熱。

增添食慾：夏天一熱容易沒有食慾，涼拌菜清爽開胃，作為飯前的開胃菜，有助促進食慾。

涼拌菜聰明吃

此外，楊哲雄提出以下3個聰明吃的小秘訣，有助增進食欲抗疲勞：

加點蛋白質：可將豆腐、豆干、干絲、毛豆、雞蛋、雞肉等食材入菜，增加蛋白質攝取，幫助對抗夏日疲勞。

吃原味少加醬：很多人吃涼拌菜會淋上醬油膏或胡麻醬來調味，這樣不僅吃進額外熱量，也同時吃下不少鈉。建議可以用檸檬汁或辛香料如大蒜、辣椒等天然食材提味，取代醬油膏、胡麻醬。

水果入菜：除了增添色澤，也可增加一些酸甜味，刺激食慾助消化。

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