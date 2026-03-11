自由電子報
健康醫療
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》保健品天天吞當仙丹 男腎功能剩39％營養師示警

2026/03/11 13:46

營養師曾建銘提醒，醫師開立的處方藥物，才是真正能保護腎臟、延緩惡化的關鍵，不吃藥卻天天補充各類保健品，當心花錢又傷腎；情境照。（圖取自freepik）

營養師曾建銘提醒，醫師開立的處方藥物，才是真正能保護腎臟、延緩惡化的關鍵，不吃藥卻天天補充各類保健品，當心花錢又傷腎；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報道〕許多人因平衡日常飲食不均衡，經常進食各類保健品補充營養，但須小心補過頭更傷身。營養師曾建銘分享，門診衛教1位患者發現，其抽血腎功能（eGFR）為39，進一步經詢問得知，病人並未按時吃藥，卻天天補充各類保健品，提醒保健食品不能當仙丹，攝取不當可能造成腎臟負擔，嚴重甚至可能中毒。

曾建銘於臉書專頁「吃對營養所｜建銘營養師」發文表示，門診時發現，該名病患腎功能為39，意即慢性腎病第3b期，其實腎臟已像一台過熱、運轉吃力的馬達。患者此時不按時吃藥，卻猛補綜合維他命、魚油、薑黃素、合力他命等保健品，恐對腎臟造成以下影響：

綜合維生素：腎友的隱形地雷

市售綜合維生素通常含有脂溶性維生素，特別是維生素A，以及鉀、磷等礦物質。腎功能不佳時，身體無法順利攝取這些營養素，容易在體內蓄積中毒。腎友如果要補充，須選擇「腎臟病專用」配方。

魚油：抗發炎可以，但要注意純度

魚油對心血管和抗發炎確實有幫助，但購買時要注意成分，避免購買其他添加了不必要成分的維生素，如額外高劑量脂溶性維生素的複合型魚油，增加腎臟代謝負擔。

薑黃素：注意鉀含量與藥物交互作用

雖然薑黃抗發炎，但市售薑黃粉或萃取物可能含有較高的鉀離子。且高劑量的薑黃素可能會影響部分高血壓藥物或抗高血壓藥物的代謝，食用前，一定要先詢問醫師或營養師。

合力他命 （B群）：多吃無益，剛好就好

B群是水溶性的，雖然相對安全，但吃超過身體所需的量，還是會強迫疲勞的腎臟加班，把多餘的維生素排泄出去。

曾建銘提醒，醫師開立的處方藥物，才是真正能保護腎臟、延緩惡化的關鍵，保健食品顧名思義只是「保健」，絕對不能取代正規醫療。因此，應牢記「先按時吃藥，再來吃保健食品」。若想補充營養品，建議帶著產品讓醫師或營養師把關，才不會花錢又傷腎。

